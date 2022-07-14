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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лип, 2022 17:31
Доречі, 11.07 закривав у відділенні віртуальний прозапас в грн. Підписав заяву на закриття але мені сказали, що це розтягнеться на 30 днів. Це дійсно так? В додатку віртуалка досі є.
Додано: Чет 14 лип, 2022 18:00
Требование МПС на случай если вы где-то на островах в океане оплатили вашей картой покупку каких нибудь бусиков из ракушек в оффлайне с внесением данных карты на бумажном формуляре. И вот надо время чтобы с острова формуляр добрался до большой земли где есть банки которые смогут обработать этот платеж. Поэтому по сути все карточные счета все банки закрывают от 30 до 45 дней, только некоторые не говорят об этом клиенту и прячут от его глаз карту в приложении, что ему кажется что все закрыто...
Додано: Чет 14 лип, 2022 18:05
Re: Укргазбанк
Завтра піду закрию рахунок. З 9 чекав коли відкриється номер карти та цвв код - так і не дочекався. Хай йдуть в дупу
Додано: Чет 14 лип, 2022 18:21
наверное школота решила завести карты чтоб прокрутить совершенно адскую и неработающую схему с двумя или тремя палками (пэйпэлами). ( типа выгодный курс, а потом газмяс пересчитывает по реальному курсу, и палки рискуют быть забанеными/захолденными, но пипл надеется что а вдруг )
Додано: Чет 14 лип, 2022 19:22
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