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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:31

Доречі, 11.07 закривав у відділенні віртуальний прозапас в грн. Підписав заяву на закриття але мені сказали, що це розтягнеться на 30 днів. Це дійсно так? В додатку віртуалка досі є.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:00

  IDAN написав:Доречі, 11.07 закривав у відділенні віртуальний прозапас в грн. Підписав заяву на закриття але мені сказали, що це розтягнеться на 30 днів. Це дійсно так? В додатку віртуалка досі є.

Требование МПС на случай если вы где-то на островах в океане оплатили вашей картой покупку каких нибудь бусиков из ракушек в оффлайне с внесением данных карты на бумажном формуляре. И вот надо время чтобы с острова формуляр добрался до большой земли где есть банки которые смогут обработать этот платеж. Поэтому по сути все карточные счета все банки закрывают от 30 до 45 дней, только некоторые не говорят об этом клиенту и прячут от его глаз карту в приложении, что ему кажется что все закрыто...
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:05

Re: Укргазбанк

Завтра піду закрию рахунок. З 9 чекав коли відкриється номер карти та цвв код - так і не дочекався. Хай йдуть в дупу
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:21

  Webracer написав:Сьогодні проїжджав повз відділення Укргазу, якась дика черга аж на вулицю і на вулиці метрів 20. 😳


наверное школота решила завести карты чтоб прокрутить совершенно адскую и неработающую схему с двумя или тремя палками (пэйпэлами). :lol: ( типа выгодный курс, а потом газмяс пересчитывает по реальному курсу, и палки рискуют быть забанеными/захолденными, но пипл надеется что а вдруг )
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:22

  Webracer написав:Сьогодні проїжджав повз відділення Укргазу, якась дика черга аж на вулицю і на вулиці метрів 20. 😳

Воздушная тревога, скорей всего.
ramzes4
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