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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лип, 2022 12:40
IMPRINTER написав:
уже пох )
А какие ещё, есть варианты?
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anis
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Додано: Чет 21 лип, 2022 20:30
напомните обнал прозапаса гривневого в кассе банкомате 0,5% сеп 0,3% ?
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wtf
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