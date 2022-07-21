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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:40

Re: Укргазбанк

IMPRINTER написав:
  greenozon написав:Нова послуга від банку

https://www.ukrgasbank.com/press_center/news/13268-

транскордонні платежі в мобдодатку

99 грн фіксована комісія


уже пох )
А какие ещё, есть варианты?
anis
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 20:30

Re: Укргазбанк

напомните обнал прозапаса гривневого в кассе банкомате 0,5% сеп 0,3% ?
wtf
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