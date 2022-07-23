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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:40

Re: Укргазбанк

IMPRINTER написав:
  greenozon написав:Нова послуга від банку

https://www.ukrgasbank.com/press_center/news/13268-

транскордонні платежі в мобдодатку

99 грн фіксована комісія


уже пох )
А какие ещё, есть варианты?
anis
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Повідомлень: 2763
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 20:30

Re: Укргазбанк

напомните обнал прозапаса гривневого в кассе банкомате 0,5% сеп 0,3% ?
wtf
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Подякували: 49 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 20:54

  anis написав:
IMPRINTER написав:
  greenozon написав:Нова послуга від банку

https://www.ukrgasbank.com/press_center/news/13268-

транскордонні платежі в мобдодатку

99 грн фіксована комісія


уже пох )
А какие ещё, есть варианты?


https://rabota.ua/ua
IMPRINTER
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2
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Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38612
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 13:41

Re: Укргазбанк

Підкажіть як найдешевше вивести валюту з $ прозапаса. Дякую.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 13:43

  ihorsic написав:Підкажіть як найдешевше вивести валюту з $ прозапаса. Дякую.

Зняття валюти у касі без комісії.
для рахунків у Євро/Долларах США - без комісії;
для рахунків у Гривнях у розмірі від 0,5% суми зняття + 1 грн.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1131
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