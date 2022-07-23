А какие ещё, есть варианты?IMPRINTER написав:greenozon написав:Нова послуга від банку
https://www.ukrgasbank.com/press_center/news/13268-
транскордонні платежі в мобдодатку
99 грн фіксована комісія
уже пох )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лип, 2022 12:40
Re: Укргазбанк
А какие ещё, есть варианты?
Додано: Чет 21 лип, 2022 20:30
Re: Укргазбанк
напомните обнал прозапаса гривневого в кассе банкомате 0,5% сеп 0,3% ?
Додано: Чет 21 лип, 2022 20:54
Додано: Суб 23 лип, 2022 13:41
Re: Укргазбанк
Підкажіть як найдешевше вивести валюту з $ прозапаса. Дякую.
Додано: Суб 23 лип, 2022 13:43
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