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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:40

Re: Укргазбанк

IMPRINTER написав:
  greenozon написав:Нова послуга від банку

https://www.ukrgasbank.com/press_center/news/13268-

транскордонні платежі в мобдодатку

99 грн фіксована комісія


уже пох )
А какие ещё, есть варианты?
anis
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 20:30

Re: Укргазбанк

напомните обнал прозапаса гривневого в кассе банкомате 0,5% сеп 0,3% ?
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 20:54

  anis написав:
IMPRINTER написав:
  greenozon написав:Нова послуга від банку

https://www.ukrgasbank.com/press_center/news/13268-

транскордонні платежі в мобдодатку

99 грн фіксована комісія


уже пох )
А какие ещё, есть варианты?


https://rabota.ua/ua
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 13:41

Re: Укргазбанк

Підкажіть як найдешевше вивести валюту з $ прозапаса. Дякую.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 13:43

  ihorsic написав:Підкажіть як найдешевше вивести валюту з $ прозапаса. Дякую.

Зняття валюти у касі без комісії.
для рахунків у Євро/Долларах США - без комісії;
для рахунків у Гривнях у розмірі від 0,5% суми зняття + 1 грн.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 16:07

Безкомісії це добре в понеділок перевіримо. А кошти замовляти потрібно чи в межах ліміту забезпечують?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 16:24

  ihorsic написав:Безкомісії це добре в понеділок перевіримо. А кошти замовляти потрібно чи в межах ліміту забезпечують?

Заказывать обязательно. Более того в зависимости от региона м.б. что и заказанное не факт что привезут. Мне в отделении сказали - мы заказали, но когда привезут не ведомо. Как появятся мы наберём вас. В итоге появились на 6 день после заказа. Но может и повезти если к примеру накануне перед вами кто-то покупал валютные военные облигации и вносил нал.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:10

  sens написав:
  IMPRINTER написав:
  greenozon написав:Нова послуга від банку

https://www.ukrgasbank.com/press_center/news/13268-

транскордонні платежі в мобдодатку

99 грн фіксована комісія


уже пох )

https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zaf ... ovah-viyni

По-перше, НБУ дозволить банкам із 21 липня 2022 року продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті). Це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку.

чого ж вони не дозволяли вільно продавати валюту з розміщенням на депо коли курс був 29 ?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:06

Почему не разрешали? Разрешали в прифронтовых областях по усмотрению руководителей банковских учреждений. И тогда даже не было этого мизерного лимита в 50000 грн. в эквиваленте в месяц на лицо. И многие таким предложением именно в укргазбанке воспользовались. Сейчас по сути такое же разрешение. Ну разве что могут банки это делать не только в прифронтовых областях. Но особо предложений банков наперегонки друг перед другом что-то пока пока не видно.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:24

  WallNutPen написав:Почему не разрешали? Разрешали в прифронтовых областях по усмотрению руководителей банковских учреждений. И тогда даже не было этого мизерного лимита в 50000 грн. в эквиваленте в месяц на лицо. И многие таким предложением именно в укргазбанке воспользовались. Сейчас по сути такое же разрешение. Ну разве что могут банки это делать не только в прифронтовых областях. Но особо предложений банков наперегонки друг перед другом что-то пока пока не видно.

из-под полы разрешали избранным. Помнится даже споры были тут на форуме на эту тему.
sergia
 
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