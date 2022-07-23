ihorsic написав:Безкомісії це добре в понеділок перевіримо. А кошти замовляти потрібно чи в межах ліміту забезпечують?
Заказывать обязательно. Более того в зависимости от региона м.б. что и заказанное не факт что привезут. Мне в отделении сказали - мы заказали, но когда привезут не ведомо. Как появятся мы наберём вас. В итоге появились на 6 день после заказа. Но может и повезти если к примеру накануне перед вами кто-то покупал валютные военные облигации и вносил нал.
По-перше, НБУ дозволить банкам із 21 липня 2022 року продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті). Це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку.
чого ж вони не дозволяли вільно продавати валюту з розміщенням на депо коли курс був 29 ?
Почему не разрешали? Разрешали в прифронтовых областях по усмотрению руководителей банковских учреждений. И тогда даже не было этого мизерного лимита в 50000 грн. в эквиваленте в месяц на лицо. И многие таким предложением именно в укргазбанке воспользовались. Сейчас по сути такое же разрешение. Ну разве что могут банки это делать не только в прифронтовых областях. Но особо предложений банков наперегонки друг перед другом что-то пока пока не видно.
WallNutPen написав:Почему не разрешали? Разрешали в прифронтовых областях по усмотрению руководителей банковских учреждений. И тогда даже не было этого мизерного лимита в 50000 грн. в эквиваленте в месяц на лицо. И многие таким предложением именно в укргазбанке воспользовались. Сейчас по сути такое же разрешение. Ну разве что могут банки это делать не только в прифронтовых областях. Но особо предложений банков наперегонки друг перед другом что-то пока пока не видно.
из-под полы разрешали избранным. Помнится даже споры были тут на форуме на эту тему.