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банках (гарне і погане) / Укргазбанк Укргазбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 28293031 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Укргазбанк 3.8 5 5 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 40% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 40% 2 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 20% 1 Всього голосів : 5 Додано: Суб 23 лип, 2022 18:48 Re: Укргазбанк Что-то не нахожу в тарифах, какая комиссия за конвертацию, если расплачиваться гривневой картой (ПроЗапас) в магазинах за границей? Не Еврозона. reef Повідомлень: 2737 З нами з: 28.08.07 Подякував: 182 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лип, 2022 18:52 sergia написав: WallNutPen написав: Почему не разрешали? Разрешали в прифронтовых областях по усмотрению руководителей банковских учреждений. И тогда даже не было этого мизерного лимита в 50000 грн. в эквиваленте в месяц на лицо. И многие таким предложением именно в укргазбанке воспользовались. Сейчас по сути такое же разрешение. Ну разве что могут банки это делать не только в прифронтовых областях. Но особо предложений банков наперегонки друг перед другом что-то пока пока не видно. Почему не разрешали? Разрешали в прифронтовых областях по усмотрению руководителей банковских учреждений. И тогда даже не было этого мизерного лимита в 50000 грн. в эквиваленте в месяц на лицо. И многие таким предложением именно в укргазбанке воспользовались. Сейчас по сути такое же разрешение. Ну разве что могут банки это делать не только в прифронтовых областях. Но особо предложений банков наперегонки друг перед другом что-то пока пока не видно.

из-под полы разрешали избранным. Помнится даже споры были тут на форуме на эту тему. из-под полы разрешали избранным. Помнится даже споры были тут на форуме на эту тему.

Ну судя по очередям которые я наблюдал пару недель возле местного отделения укргаза, не так оно было и из под полы. И на форуме после обсуждения многие воспользовались. С другой стороны - хорошо вот сейчас действует это разрешение "не из-под полы" - и что от этого легче? Вы предложения от банков видели? Опять таки - что такое 50000 в эквиваленте? Это даже не 1500 баксов. А на днях ФГВФЛ надеюсь разродится на выплату вкладчикам Меги - так чтобы конвертировать условный "прежний" фонд человеку надо или 4 банка дающих такое предложение или 4 месяца ходить в один банк. Опять такие если эти предложения ещё появятся. Пока их не видно совсем. И ещё наверняка не во все банки люди после Меги такие вклады понесут даже если предложения дадут всякие мелкие помойки. Поэтому пока от наличия разрешения принимать валютные вклады через конвертацию гривны никому ни холодно ни жарко Ну судя по очередям которые я наблюдал пару недель возле местного отделения укргаза, не так оно было и из под полы. И на форуме после обсуждения многие воспользовались. С другой стороны - хорошо вот сейчас действует это разрешение "не из-под полы" - и что от этого легче? Вы предложения от банков видели? Опять таки - что такое 50000 в эквиваленте? Это даже не 1500 баксов. А на днях ФГВФЛ надеюсь разродится на выплату вкладчикам Меги - так чтобы конвертировать условный "прежний" фонд человеку надо или 4 банка дающих такое предложение или 4 месяца ходить в один банк. Опять такие если эти предложения ещё появятся. Пока их не видно совсем. И ещё наверняка не во все банки люди после Меги такие вклады понесут даже если предложения дадут всякие мелкие помойки. Поэтому пока от наличия разрешения принимать валютные вклады через конвертацию гривны никому ни холодно ни жарко WallNutPen Повідомлень: 672 З нами з: 08.06.20 Подякував: 17 раз. Подякували: 187 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лип, 2022 10:58 WallNutPen написав: sergia написав: WallNutPen написав: Почему не разрешали? Разрешали в прифронтовых областях по усмотрению руководителей банковских учреждений. И тогда даже не было этого мизерного лимита в 50000 грн. в эквиваленте в месяц на лицо. И многие таким предложением именно в укргазбанке воспользовались. Сейчас по сути такое же разрешение. Ну разве что могут банки это делать не только в прифронтовых областях. Но особо предложений банков наперегонки друг перед другом что-то пока пока не видно. Почему не разрешали? Разрешали в прифронтовых областях по усмотрению руководителей банковских учреждений. И тогда даже не было этого мизерного лимита в 50000 грн. в эквиваленте в месяц на лицо. И многие таким предложением именно в укргазбанке воспользовались. Сейчас по сути такое же разрешение. Ну разве что могут банки это делать не только в прифронтовых областях. Но особо предложений банков наперегонки друг перед другом что-то пока пока не видно.

из-под полы разрешали избранным. Помнится даже споры были тут на форуме на эту тему. из-под полы разрешали избранным. Помнится даже споры были тут на форуме на эту тему.

Ну судя по очередям которые я наблюдал пару недель возле местного отделения укргаза, не так оно было и из под полы. И на форуме после обсуждения многие воспользовались. С другой стороны - хорошо вот сейчас действует это разрешение "не из-под полы" - и что от этого легче? Вы предложения от банков видели? Опять таки - что такое 50000 в эквиваленте? Это даже не 1500 баксов. А на днях ФГВФЛ надеюсь разродится на выплату вкладчикам Меги - так чтобы конвертировать условный "прежний" фонд человеку надо или 4 банка дающих такое предложение или 4 месяца ходить в один банк. Опять такие если эти предложения ещё появятся. Пока их не видно совсем. И ещё наверняка не во все банки люди после Меги такие вклады понесут даже если предложения дадут всякие мелкие помойки. Поэтому пока от наличия разрешения принимать валютные вклады через конвертацию гривны никому ни холодно ни жарко Ну судя по очередям которые я наблюдал пару недель возле местного отделения укргаза, не так оно было и из под полы. И на форуме после обсуждения многие воспользовались. С другой стороны - хорошо вот сейчас действует это разрешение "не из-под полы" - и что от этого легче? Вы предложения от банков видели? Опять таки - что такое 50000 в эквиваленте? Это даже не 1500 баксов. А на днях ФГВФЛ надеюсь разродится на выплату вкладчикам Меги - так чтобы конвертировать условный "прежний" фонд человеку надо или 4 банка дающих такое предложение или 4 месяца ходить в один банк. Опять такие если эти предложения ещё появятся. Пока их не видно совсем. И ещё наверняка не во все банки люди после Меги такие вклады понесут даже если предложения дадут всякие мелкие помойки. Поэтому пока от наличия разрешения принимать валютные вклады через конвертацию гривны никому ни холодно ни жарко

а по какому курсу меняли пару недель назад, все те же 36.4? а по какому курсу меняли пару недель назад, все те же 36.4? sergia Повідомлень: 476 З нами з: 14.12.20 Подякував: 104 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лип, 2022 12:30 Re: Укргазбанк канала банка в Telegram :



А як вам така пропозиція – купити валюту за вигідним курсом? 😮



✅ У нас, в Укргазбанку, придбати валюту можна за курсом НБУ + 1% (на сьогодні це 36,93 грн за долар), розмістивши її потім на депозиті строком від 3-х місяців.



Таким чином ви:

1️⃣ придбаєте долари США за курсом, вигіднішим ніж в пунктах обміну;

2️⃣ зберігатимете кошти у надійному державному банку;

3️⃣ будете отримувати гарантований додатковий дохід у вигляді відсотків за вкладом.



🔺Щомісячний ліміт – до 50 тис грн (в еквіваленті).



Тож, не зволікайте – мерщій прямуйте до найбільш зручного для вас відділення нашого банку для купівлі валюти💰



Ви ж пам‘ятаєте, що нещодавно ми покращили умови за всіма нашими депозитними програмами? 😉

Гайда сюди, щоб дізнатись деталі 👉 https://www.ukrgasbank.com/private/deposits Друзі!А як вам така пропозиція – купити валюту за вигідним курсом? 😮✅ У нас, в Укргазбанку, придбати валюту можна за курсом НБУ + 1% (на сьогодні це 36,93 грн за долар), розмістивши її потім на депозиті строком від 3-х місяців.Таким чином ви:1️⃣ придбаєте долари США за курсом, вигіднішим ніж в пунктах обміну;2️⃣ зберігатимете кошти у надійному державному банку;3️⃣ будете отримувати гарантований додатковий дохід у вигляді відсотків за вкладом.🔺Щомісячний ліміт – до 50 тис грн (в еквіваленті).Тож, не зволікайте – мерщій прямуйте до найбільш зручного для вас відділення нашого банку для купівлі валюти💰Ви ж пам‘ятаєте, що нещодавно ми покращили умови за всіма нашими депозитними програмами? 😉Гайда сюди, щоб дізнатись деталі 👉 Из Howl

Повідомлень: 4562 З нами з: 08.03.18 Подякував: 491 раз. Подякували: 846 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лип, 2022 12:32 sergia вы не поняли контекст моей фразы. Да я наблюдал пару недель очереди в Укргазбанк чтобы конвертировать гривну в валютный вклад. Но речь шла не о "паре недель назад" а о "паре недель в апреле". Примерно С начала мая все прекратилось и ничего подобного я больше не наблюдал WallNutPen Повідомлень: 672 З нами з: 08.06.20 Подякував: 17 раз. Подякували: 187 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 28293031 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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