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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:48

Re: Укргазбанк

Что-то не нахожу в тарифах, какая комиссия за конвертацию, если расплачиваться гривневой картой (ПроЗапас) в магазинах за границей? Не Еврозона.
reef
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:52

  sergia написав:
  WallNutPen написав:Почему не разрешали? Разрешали в прифронтовых областях по усмотрению руководителей банковских учреждений. И тогда даже не было этого мизерного лимита в 50000 грн. в эквиваленте в месяц на лицо. И многие таким предложением именно в укргазбанке воспользовались. Сейчас по сути такое же разрешение. Ну разве что могут банки это делать не только в прифронтовых областях. Но особо предложений банков наперегонки друг перед другом что-то пока пока не видно.

из-под полы разрешали избранным. Помнится даже споры были тут на форуме на эту тему.

Ну судя по очередям которые я наблюдал пару недель возле местного отделения укргаза, не так оно было и из под полы. И на форуме после обсуждения многие воспользовались. С другой стороны - хорошо вот сейчас действует это разрешение "не из-под полы" - и что от этого легче? Вы предложения от банков видели? Опять таки - что такое 50000 в эквиваленте? Это даже не 1500 баксов. А на днях ФГВФЛ надеюсь разродится на выплату вкладчикам Меги - так чтобы конвертировать условный "прежний" фонд человеку надо или 4 банка дающих такое предложение или 4 месяца ходить в один банк. Опять такие если эти предложения ещё появятся. Пока их не видно совсем. И ещё наверняка не во все банки люди после Меги такие вклады понесут даже если предложения дадут всякие мелкие помойки. Поэтому пока от наличия разрешения принимать валютные вклады через конвертацию гривны никому ни холодно ни жарко
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 10:58

  WallNutPen написав:
  sergia написав:
  WallNutPen написав:Почему не разрешали? Разрешали в прифронтовых областях по усмотрению руководителей банковских учреждений. И тогда даже не было этого мизерного лимита в 50000 грн. в эквиваленте в месяц на лицо. И многие таким предложением именно в укргазбанке воспользовались. Сейчас по сути такое же разрешение. Ну разве что могут банки это делать не только в прифронтовых областях. Но особо предложений банков наперегонки друг перед другом что-то пока пока не видно.

из-под полы разрешали избранным. Помнится даже споры были тут на форуме на эту тему.

Ну судя по очередям которые я наблюдал пару недель возле местного отделения укргаза, не так оно было и из под полы. И на форуме после обсуждения многие воспользовались. С другой стороны - хорошо вот сейчас действует это разрешение "не из-под полы" - и что от этого легче? Вы предложения от банков видели? Опять таки - что такое 50000 в эквиваленте? Это даже не 1500 баксов. А на днях ФГВФЛ надеюсь разродится на выплату вкладчикам Меги - так чтобы конвертировать условный "прежний" фонд человеку надо или 4 банка дающих такое предложение или 4 месяца ходить в один банк. Опять такие если эти предложения ещё появятся. Пока их не видно совсем. И ещё наверняка не во все банки люди после Меги такие вклады понесут даже если предложения дадут всякие мелкие помойки. Поэтому пока от наличия разрешения принимать валютные вклады через конвертацию гривны никому ни холодно ни жарко

а по какому курсу меняли пару недель назад, все те же 36.4?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:30

Re: Укргазбанк

Из канала банка в Telegram:
Друзі!

А як вам така пропозиція – купити валюту за вигідним курсом? 😮

✅ У нас, в Укргазбанку, придбати валюту можна за курсом НБУ + 1% (на сьогодні це 36,93 грн за долар), розмістивши її потім на депозиті строком від 3-х місяців.

Таким чином ви:
1️⃣ придбаєте долари США за курсом, вигіднішим ніж в пунктах обміну;
2️⃣ зберігатимете кошти у надійному державному банку;
3️⃣ будете отримувати гарантований додатковий дохід у вигляді відсотків за вкладом.

🔺Щомісячний ліміт – до 50 тис грн (в еквіваленті).

Тож, не зволікайте – мерщій прямуйте до найбільш зручного для вас відділення нашого банку для купівлі валюти💰

Ви ж пам‘ятаєте, що нещодавно ми покращили умови за всіма нашими депозитними програмами? 😉
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Howl
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:32

sergia вы не поняли контекст моей фразы. Да я наблюдал пару недель очереди в Укргазбанк чтобы конвертировать гривну в валютный вклад. Но речь шла не о "паре недель назад" а о "паре недель в апреле". Примерно С начала мая все прекратилось и ничего подобного я больше не наблюдал
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 18:10

На цю чудоакцію потрібно з пакетом кешу приходити чи вони зможуть відкрити депо з ПроЗапасу без комісії? Колись давно такий варіант був, але цікаво, що там зараз за порядки.
klug
 
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