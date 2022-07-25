Додано: Суб 23 лип, 2022 18:52

sergia написав: WallNutPen написав: Почему не разрешали? Разрешали в прифронтовых областях по усмотрению руководителей банковских учреждений. И тогда даже не было этого мизерного лимита в 50000 грн. в эквиваленте в месяц на лицо. И многие таким предложением именно в укргазбанке воспользовались. Сейчас по сути такое же разрешение. Ну разве что могут банки это делать не только в прифронтовых областях. Но особо предложений банков наперегонки друг перед другом что-то пока пока не видно. Почему не разрешали? Разрешали в прифронтовых областях по усмотрению руководителей банковских учреждений. И тогда даже не было этого мизерного лимита в 50000 грн. в эквиваленте в месяц на лицо. И многие таким предложением именно в укргазбанке воспользовались. Сейчас по сути такое же разрешение. Ну разве что могут банки это делать не только в прифронтовых областях. Но особо предложений банков наперегонки друг перед другом что-то пока пока не видно.

из-под полы разрешали избранным. Помнится даже споры были тут на форуме на эту тему. из-под полы разрешали избранным. Помнится даже споры были тут на форуме на эту тему.

Ну судя по очередям которые я наблюдал пару недель возле местного отделения укргаза, не так оно было и из под полы. И на форуме после обсуждения многие воспользовались. С другой стороны - хорошо вот сейчас действует это разрешение "не из-под полы" - и что от этого легче? Вы предложения от банков видели? Опять таки - что такое 50000 в эквиваленте? Это даже не 1500 баксов. А на днях ФГВФЛ надеюсь разродится на выплату вкладчикам Меги - так чтобы конвертировать условный "прежний" фонд человеку надо или 4 банка дающих такое предложение или 4 месяца ходить в один банк. Опять такие если эти предложения ещё появятся. Пока их не видно совсем. И ещё наверняка не во все банки люди после Меги такие вклады понесут даже если предложения дадут всякие мелкие помойки. Поэтому пока от наличия разрешения принимать валютные вклады через конвертацию гривны никому ни холодно ни жарко