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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 21:05

vladimir07 мне не озвучивали, поскольку сказали что гарантировать не могут. Я им озвучил что мне надо в течении 7 дней, но очень. Уложились. Выдали на шестой день.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:03

Без питань без передзаказу видали 2700$. Дніпро.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:19

  WallNutPen написав:sergia вы не поняли контекст моей фразы. Да я наблюдал пару недель очереди в Укргазбанк чтобы конвертировать гривну в валютный вклад. Но речь шла не о "паре недель назад" а о "паре недель в апреле". Примерно С начала мая все прекратилось и ничего подобного я больше не наблюдал

теперь ясно)
sergia
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 16:09

Re: Укргазбанк

А чи надає зараз банк послуги з розміщення золота на депозиті по програмі "Золота гарантія"? Чи можливо придбати у відділені за гривні віртуальне золото, та розмістити його на депозиті?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 16:34

  Arbitr написав:А чи надає зараз банк послуги з розміщення золота на депозиті по програмі "Золота гарантія"? Чи можливо придбати у відділені за гривні віртуальне золото, та розмістити його на депозиті?

Не знаю відповідь на ваше питання, але хочу нагадати, що вклади у банківських металах Фондом не гарантуються.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 21:58

  klug написав:
  Arbitr написав:А чи надає зараз банк послуги з розміщення золота на депозиті по програмі "Золота гарантія"? Чи можливо придбати у відділені за гривні віртуальне золото, та розмістити його на депозиті?

Не знаю відповідь на ваше питання, але хочу нагадати, що вклади у банківських металах Фондом не гарантуються.


цікава знахідка! чесно кажучи теж давно про це думав і думка муляла...
а що ще не гарантуєтся в банках (окрім персональних ставок по депо)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 22:36

Є тут ті, хто вже оформив валютний депозит на еквівалент 50000?
Цікаво, який гривневий рахунок відкривали для внесення і яку саме суму дають відкрити? 1350? 1353? Інші варіанти?

Що там за комісію називають 0,5%, це йде вже зверх 50000 чи входить у неї?
Дякую.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 22:51

  greenozon написав:а що ще не гарантуєтся в банках (окрім персональних ставок по депо)

https://www.fg.gov.ua/articles/18-kosht ... ovuye.html
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 22:52

  Arbitr написав:А чи надає зараз банк послуги з розміщення золота на депозиті по програмі "Золота гарантія"? Чи можливо придбати у відділені за гривні віртуальне золото, та розмістити його на депозиті?

А у цьому є зараз сенс? От як би золото до рівня 2019 року впало
sergia
 
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  #<1 ... 29303132
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