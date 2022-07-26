Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лип, 2022 21:05
vladimir07 мне не озвучивали, поскольку сказали что гарантировать не могут. Я им озвучил что мне надо в течении 7 дней, но очень. Уложились. Выдали на шестой день.
WallNutPen
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Додано: Вів 26 лип, 2022 09:03
Без питань без передзаказу видали 2700$. Дніпро.
ihorsic
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Додано: Вів 26 лип, 2022 10:19
WallNutPen написав: sergia
вы не поняли контекст моей фразы. Да я наблюдал пару недель очереди в Укргазбанк чтобы конвертировать гривну в валютный вклад. Но речь шла не о "паре недель назад" а о "паре недель в апреле". Примерно С начала мая все прекратилось и ничего подобного я больше не наблюдал
теперь ясно)
sergia
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Додано: Вів 26 лип, 2022 16:09
А чи надає зараз банк послуги з розміщення золота на депозиті по програмі "Золота гарантія"? Чи можливо придбати у відділені за гривні віртуальне золото, та розмістити його на депозиті?
Arbitr
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Додано: Вів 26 лип, 2022 16:34
Arbitr написав:
А чи надає зараз банк послуги з розміщення золота на депозиті по програмі "Золота гарантія"? Чи можливо придбати у відділені за гривні віртуальне золото, та розмістити його на депозиті?
Не знаю відповідь на ваше питання, але хочу нагадати, що вклади у банківських металах Фондом не гарантуються.
klug
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Додано: Вів 26 лип, 2022 21:58
klug написав: Arbitr написав:
А чи надає зараз банк послуги з розміщення золота на депозиті по програмі "Золота гарантія"? Чи можливо придбати у відділені за гривні віртуальне золото, та розмістити його на депозиті?
Не знаю відповідь на ваше питання, але хочу нагадати, що вклади у банківських металах Фондом не гарантуються.
цікава знахідка! чесно кажучи теж давно про це думав і думка муляла...
а що ще не гарантуєтся в банках (окрім персональних ставок по депо)
greenozon
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Додано: Вів 26 лип, 2022 22:36
Є тут ті, хто вже оформив валютний депозит на еквівалент 50000?
Цікаво, який гривневий рахунок відкривали для внесення і яку саме суму дають відкрити? 1350? 1353? Інші варіанти? Що там за комісію називають 0,5%, це йде вже зверх 50000 чи входить у неї? Дякую.
Искатель
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Додано: Вів 26 лип, 2022 22:51
greenozon написав:
а що ще не гарантуєтся в банках (окрім персональних ставок по депо)
https://www.fg.gov.ua/articles/18-kosht ... ovuye.html
klug
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Додано: Вів 26 лип, 2022 22:52
Arbitr написав:
А чи надає зараз банк послуги з розміщення золота на депозиті по програмі "Золота гарантія"? Чи можливо придбати у відділені за гривні віртуальне золото, та розмістити його на депозиті?
А у цьому є зараз сенс? От як би золото до рівня 2019 року впало
sergia
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