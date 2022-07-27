|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лип, 2022 13:52
Andrey2512 написав:
Скільки чекати на відкриття акційного валютного депо?) Другий день пішов
Сьогодні взагалі до 15-00 приймають заявки
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12969
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 734 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 13:59
Andrey2512 написав:
Скільки чекати на відкриття акційного валютного депо?) Другий день пішов
А чего вы его ждёте? Разве его не в отделениях открывают?
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 264
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему