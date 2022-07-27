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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

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Укргазбанк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:52

  Andrey2512 написав:Скільки чекати на відкриття акційного валютного депо?) Другий день пішов

Сьогодні взагалі до 15-00 приймають заявки
sens
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:59

  Andrey2512 написав:Скільки чекати на відкриття акційного валютного депо?) Другий день пішов

А чего вы его ждёте? Разве его не в отделениях открывают?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 16:57

Re: Укргазбанк

  sens написав:Сьогодні взагалі до 15-00 приймають заявки

в 15:00 подзвонили і все оформили )
  lara_08 написав:А чего вы его ждёте? Разве его не в отделениях открывают?

В отделении, но нужно ждать одобрения заявки на покупку валюты
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 18:12

Це не відкриття депо а якась блин каторга..... Вранці годину на всю муйню і ввечері. Прийшов десь 15:30 вийшов в 18:00. Таких нас було п'ятеро ....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 18:46

  ihorsic написав:Це не відкриття депо а якась блин каторга..... Вранці годину на всю муйню і ввечері. Прийшов десь 15:30 вийшов в 18:00. Таких нас було п'ятеро ....

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Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 19:05

  ihorsic написав:Це не відкриття депо а якась блин каторга..... Вранці годину на всю муйню і ввечері. Прийшов десь 15:30 вийшов в 18:00. Таких нас було п'ятеро ....

Не ходите туда более
Investor_K
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