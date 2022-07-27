Сьогодні взагалі до 15-00 приймають заявки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лип, 2022 13:52
Додано: Сер 27 лип, 2022 13:59
Додано: Сер 27 лип, 2022 16:57
Re: Укргазбанк
Додано: Сер 27 лип, 2022 18:12
Це не відкриття депо а якась блин каторга..... Вранці годину на всю муйню і ввечері. Прийшов десь 15:30 вийшов в 18:00. Таких нас було п'ятеро ....
Додано: Сер 27 лип, 2022 18:46
Додано: Сер 27 лип, 2022 19:05
Додано: Сер 27 лип, 2022 20:57
Додано: Сер 27 лип, 2022 21:09
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