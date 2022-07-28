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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лип, 2022 13:52
Andrey2512 написав:
Скільки чекати на відкриття акційного валютного депо?) Другий день пішов
Сьогодні взагалі до 15-00 приймають заявки
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sens
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:59
Andrey2512 написав:
Скільки чекати на відкриття акційного валютного депо?) Другий день пішов
А чего вы его ждёте? Разве его не в отделениях открывают?
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lara_08
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Додано: Сер 27 лип, 2022 16:57
sens написав:
Сьогодні взагалі до 15-00 приймають заявки
в 15:00 подзвонили і все оформили )
lara_08 написав:
А чего вы его ждёте? Разве его не в отделениях открывают?
В отделении, но нужно ждать одобрения заявки на покупку валюты
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Andrey2512
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Додано: Сер 27 лип, 2022 18:12
Це не відкриття депо а якась блин каторга..... Вранці годину на всю муйню і ввечері. Прийшов десь 15:30 вийшов в 18:00. Таких нас було п'ятеро ....
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ihorsic
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Додано: Сер 27 лип, 2022 18:46
ihorsic написав:
Це не відкриття депо а якась блин каторга..... Вранці годину на всю муйню і ввечері. Прийшов десь 15:30 вийшов в 18:00. Таких нас було п'ятеро ....
Не ходите туда более
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Додано: Сер 27 лип, 2022 19:05
ihorsic написав:
Це не відкриття депо а якась блин каторга..... Вранці годину на всю муйню і ввечері. Прийшов десь 15:30 вийшов в 18:00. Таких нас було п'ятеро ....
Не ходите туда более
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Додано: Сер 27 лип, 2022 20:57
ihorsic написав:
Це не відкриття депо а якась блин каторга..... Вранці годину на всю муйню і ввечері. Прийшов десь 15:30 вийшов в 18:00. Таких нас було п'ятеро
....
розумних?
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ScaryBee
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Додано: Сер 27 лип, 2022 21:09
ScaryBee написав: ihorsic написав:
Це не відкриття депо а якась блин каторга..... Вранці годину на всю муйню і ввечері. Прийшов десь 15:30 вийшов в 18:00. Таких нас було п'ятеро
....
розумних?
хитрожо
втих
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flysoulfly
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Додано: Сер 27 лип, 2022 21:15
ScaryBee написав: ihorsic написав:
Це не відкриття депо а якась блин каторга..... Вранці годину на всю муйню і ввечері. Прийшов десь 15:30 вийшов в 18:00. Таких нас було п'ятеро
....
розумних?
Далекоглядних...
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nord
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Додано: Сер 27 лип, 2022 23:01
Панове, подскажите какую карту/счет открывают тут для погорельцев из Мегабанка?
Можно ли вывести гривну без потерь с гривневого Прозапаса?
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Andey
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