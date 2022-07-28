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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лип, 2022 07:02
Andey написав:
Можно ли вывести гривну без потерь с гривневого Прозапаса?
Все каналы обложены мздой: СЭП, снятие кеша.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 09:55
sens написав: Andrey2512 написав:
Скільки чекати на відкриття акційного валютного депо?) Другий день пішов
Сьогодні взагалі до 15-00 приймають заявки
Подскажите по окончании депо $/Евро на карту может зайти и если да, то снятие через кассу с нее бесплатно?
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