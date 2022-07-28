|
|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лип, 2022 13:52
Andrey2512 написав:
Скільки чекати на відкриття акційного валютного депо?) Другий день пішов
Сьогодні взагалі до 15-00 приймають заявки
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12972
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 735 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 13:59
Andrey2512 написав:
Скільки чекати на відкриття акційного валютного депо?) Другий день пішов
А чего вы его ждёте? Разве его не в отделениях открывают?
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 269
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 16:57
sens написав:
Сьогодні взагалі до 15-00 приймають заявки
в 15:00 подзвонили і все оформили )
lara_08 написав:
А чего вы его ждёте? Разве его не в отделениях открывают?
В отделении, но нужно ждать одобрения заявки на покупку валюты
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 177
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 18:12
Це не відкриття депо а якась блин каторга..... Вранці годину на всю муйню і ввечері. Прийшов десь 15:30 вийшов в 18:00. Таких нас було п'ятеро ....
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 649
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 23:01
Панове, подскажите какую карту/счет открывают тут для погорельцев из Мегабанка?
Можно ли вывести гривну без потерь с гривневого Прозапаса?
-
Andey
-
-
- Повідомлень: 1174
- З нами з: 18.02.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лип, 2022 07:02
Andey написав:
Можно ли вывести гривну без потерь с гривневого Прозапаса?
Все каналы обложены мздой: СЭП, снятие кеша.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4578
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 492 раз.
- Подякували: 847 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 28 лип, 2022 09:55
sens написав: Andrey2512 написав:
Скільки чекати на відкриття акційного валютного депо?) Другий день пішов
Сьогодні взагалі до 15-00 приймають заявки
Подскажите по окончании депо $/Евро на карту может зайти и если да, то снятие через кассу с нее бесплатно?
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 591
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лип, 2022 10:10
ВIВ написав: sens написав: Andrey2512 написав:
Скільки чекати на відкриття акційного валютного депо?) Другий день пішов
Сьогодні взагалі до 15-00 приймають заявки
Подскажите по окончании депо $/Евро на карту может зайти и если да, то снятие через кассу с нее бесплатно?
Если ваша валютная карта - прозапас - то с нее в настоящее время снятие валюты в кассе банка без комиссии. Зайти на нее депозит с окончанием срока естественно может
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 715
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 28 лип, 2022 16:02
WallNutPen
Сегодня целый день укргаз не открывал валютных депозитов через гривну по курсу межбанка. Пришла служебка приостановить, заработает ли завтра неизвестно.
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 591
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лип, 2022 16:16
Howl написав: Andey написав:
Можно ли вывести гривну без потерь с гривневого Прозапаса?
Все каналы обложены мздой: СЭП, снятие кеша.
Депозит
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12972
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 735 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|