|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лип, 2022 18:31
Andey написав:
Панове, подскажите какую карту/счет открывают тут для погорельцев из Мегабанка?
Можно ли вывести гривну без потерь с гривневого Прозапаса?
И не пытайтесь. 0,5% снимут.
-
nord
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лип, 2022 18:40
ВIВ написав:WallNutPen
Сегодня целый день укргаз не открывал валютных депозитов через гривну по курсу межбанка. Пришла служебка приостановить, заработает ли завтра неизвестно.
Я сегодня с самого утра оформил все без напряга. Под вечер получил смс-ку о зачислении долларов. Осталось забрать договор в удобное время. Отделение на Анны Ахматовой (Киев). Персонал толковый.
-
nord
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему