И не пытайтесь. 0,5% снимут.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лип, 2022 18:31
Додано: Чет 28 лип, 2022 18:40
Я сегодня с самого утра оформил все без напряга. Под вечер получил смс-ку о зачислении долларов. Осталось забрать договор в удобное время. Отделение на Анны Ахматовой (Киев). Персонал толковый.
Додано: Чет 28 лип, 2022 21:15
В отделении открывают, но не с 1.5% комиссом, а с 2% комиссом почему-то.
Курс НБУ + 1% + 0.5% за перевод на покупку валюты + 0.5% за снятие гривны со счета Прозапас, куда ее предварительно вносишь через кассу.
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