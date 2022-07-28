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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

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Укргазбанк 4 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 18:31

  Andey написав:Панове, подскажите какую карту/счет открывают тут для погорельцев из Мегабанка?
Можно ли вывести гривну без потерь с гривневого Прозапаса?

И не пытайтесь. 0,5% снимут.
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 18:40

  ВIВ написав:WallNutPen
Сегодня целый день укргаз не открывал валютных депозитов через гривну по курсу межбанка. Пришла служебка приостановить, заработает ли завтра неизвестно.


Я сегодня с самого утра оформил все без напряга. Под вечер получил смс-ку о зачислении долларов. Осталось забрать договор в удобное время. Отделение на Анны Ахматовой (Киев). Персонал толковый.
nord
 
Повідомлень: 17
З нами з: 25.07.22
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:15

В отделении открывают, но не с 1.5% комиссом, а с 2% комиссом почему-то.
Курс НБУ + 1% + 0.5% за перевод на покупку валюты + 0.5% за снятие гривны со счета Прозапас, куда ее предварительно вносишь через кассу.
Andey
 
Повідомлень: 1175
З нами з: 18.02.15
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