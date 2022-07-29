И не пытайтесь. 0,5% снимут.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 18:31
Додано: Чет 28 лип, 2022 18:40
Я сегодня с самого утра оформил все без напряга. Под вечер получил смс-ку о зачислении долларов. Осталось забрать договор в удобное время. Отделение на Анны Ахматовой (Киев). Персонал толковый.
Додано: Чет 28 лип, 2022 21:15
В отделении открывают, но не с 1.5% комиссом, а с 2% комиссом почему-то.
Курс НБУ + 1% + 0.5% за перевод на покупку валюты + 0.5% за снятие гривны со счета Прозапас, куда ее предварительно вносишь через кассу.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:51
консультировался, и мне они сказали:
покупка на депозит $ по курсу НБУ + 1%
+ 0,5% комиссия за покупку через межбанк
сумма $1350
внести в кассу 51000грн (!) - а "уже после покупки на межбанке - примерно(!)892 грн вернутся на картсчет, и их можно будет потратить как обычно, на оплату картой в магазинах"-так обещали .
Упустил момент: на какой именно счет вносить грн в кассу, на прозапасовский? - ну, т.е. можно и бо безналу как обычно без доп.комисс эту 51000 на прозапас закинуть с другого банка... ХЗ
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 29 лип, 2022 08:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:17
Re:
Сегодня в отделении сказали, что пока приостановили прием заявок на открытие депо. Аргументировали тем, что не справляются с обработкой уже существующих
Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:23
Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:23
Слабаки
Но тут ещё нужно уточнить один момент - приостановили в конкретном отделении или вцелом по банку. Потому как в отделении X могут не успевать, а в отделении Y и с точностью до наоборот.
И кстати учитывая что сегодня последний день месяца (а у банков в этот день всегда повышенная нагрузка) могли просто отсечь клиентов, чтобы не мешали "вилизывать" баланс
Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:02
Re: Укргазбанк
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