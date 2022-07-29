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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Укргазбанк 4 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 18:31

  Andey написав:Панове, подскажите какую карту/счет открывают тут для погорельцев из Мегабанка?
Можно ли вывести гривну без потерь с гривневого Прозапаса?

И не пытайтесь. 0,5% снимут.
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 18:40

  ВIВ написав:WallNutPen
Сегодня целый день укргаз не открывал валютных депозитов через гривну по курсу межбанка. Пришла служебка приостановить, заработает ли завтра неизвестно.


Я сегодня с самого утра оформил все без напряга. Под вечер получил смс-ку о зачислении долларов. Осталось забрать договор в удобное время. Отделение на Анны Ахматовой (Киев). Персонал толковый.
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:15

В отделении открывают, но не с 1.5% комиссом, а с 2% комиссом почему-то.
Курс НБУ + 1% + 0.5% за перевод на покупку валюты + 0.5% за снятие гривны со счета Прозапас, куда ее предварительно вносишь через кассу.
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:51

  Andey написав:В отделении открывают, но не с 1.5% комиссом, а с 2% (???) :shock:комиссом почему-то.
Курс НБУ + 1% + 0.5% за перевод на покупку валюты + 0.5% за снятие гривны со счета Прозапас, куда ее предварительно вносишь через кассу.

консультировался, и мне они сказали:
покупка на депозит $ по курсу НБУ + 1%
+ 0,5% комиссия за покупку через межбанк
сумма $1350
внести в кассу 51000грн (!) - а "уже после покупки на межбанке - примерно(!)892 грн вернутся на картсчет, и их можно будет потратить как обычно, на оплату картой в магазинах"-так обещали .

Упустил момент: на какой именно счет вносить грн в кассу, на прозапасовский? - ну, т.е. можно и бо безналу как обычно без доп.комисс эту 51000 на прозапас закинуть с другого банка... ХЗ :shock:
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 29 лип, 2022 08:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:17

Re:

Сегодня в отделении сказали, что пока приостановили прием заявок на открытие депо. Аргументировали тем, что не справляются с обработкой уже существующих
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:23

  Andey написав:Сегодня в отделении сказали, что пока приостановили прием заявок на открытие депо. Аргументировали тем, что не справляются с обработкой уже существующих
а через полчаса могут сказать восстановили.
это Укргаз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:23

  Andey написав:Сегодня в отделении сказали, что пока приостановили прием заявок на открытие депо. Аргументировали тем, что не справляются с обработкой уже существующих


Слабаки ;)
Но тут ещё нужно уточнить один момент - приостановили в конкретном отделении или вцелом по банку. Потому как в отделении X могут не успевать, а в отделении Y и с точностью до наоборот.
И кстати учитывая что сегодня последний день месяца (а у банков в этот день всегда повышенная нагрузка) могли просто отсечь клиентов, чтобы не мешали "вилизывать" баланс ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:02

Re: Укргазбанк

  WallNutPen написав:к в отделении X могут не успевать, а в отделении Y и с точностью до наоборот.

В этой богадельне 1 отдел на всю страну занимается закупкой валюты на МБ.
Отсюда и затык.
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:57

Re: Укргазбанк

Укргаз сьогодні відкривав до 11 тільки
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:19

gonzo

Тому що п'ятниця, мабуть?)
Andrey2512
 
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