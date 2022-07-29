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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:09
Andrey2512 написав:gonzo
Тому що п'ятниця, мабуть?)
+ конец месяца
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WallNutPen
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:33
А почему нельзя в других банках открыть?
Сегодня в акорде открыл на 1000$ , в касу внес 36940 грн.+120 грн. за открытие счета и все. По времени минут 20-25 занимает.
Сначала тоже в укргазе хотел но меня записали в очередь через неделю.
В акорде ставка 2.15% на три месяца.
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green
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:02
Підкажіть, яка нині комісія за вивід грошей з ПроЗапасу через СЕП?
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Rebel
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:52
green написав:
А почему нельзя в других банках открыть?
Сегодня в акорде открыл на 1000$ , в касу внес 36940 грн.+120 грн. за открытие счета и все. По времени минут 20-25 занимает.
Сначала тоже в укргазе хотел но меня записали в очередь через неделю.
В акорде ставка 2.15% на три месяца.
Тоже был в Аккорде сегодня. Все так, как сказано выше. Посмотрим на их поведение через 3мес.
Хотелось бы, чтобы тоже было быстро и без проблем.
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nord
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:09
ВIВ написав: WallNutPen написав:
к в отделении X могут не успевать, а в отделении Y и с точностью до наоборот.
В этой богадельне 1 отдел на всю страну занимается закупкой валюты на МБ.
Отсюда и затык.
и походу, вчера вечером этот измученный нарзаном ср
аный отдел потребовал себе прибавку к пенсии. Или подавать не более трьох заявок в день с отделения - и действительно: вуаля
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flysoulfly
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:14
Банк вообще перестал смски присылать?
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flysoulfly
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