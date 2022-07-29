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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 4 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:09

  Andrey2512 написав:gonzo

Тому що п'ятниця, мабуть?)

+ конец месяца
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:33

А почему нельзя в других банках открыть?
Сегодня в акорде открыл на 1000$ , в касу внес 36940 грн.+120 грн. за открытие счета и все. По времени минут 20-25 занимает.
Сначала тоже в укргазе хотел но меня записали в очередь через неделю.
В акорде ставка 2.15% на три месяца.
green
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:02

Re: Укргазбанк

Підкажіть, яка нині комісія за вивід грошей з ПроЗапасу через СЕП?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:52

  green написав:А почему нельзя в других банках открыть?
Сегодня в акорде открыл на 1000$ , в касу внес 36940 грн.+120 грн. за открытие счета и все. По времени минут 20-25 занимает.
Сначала тоже в укргазе хотел но меня записали в очередь через неделю.
В акорде ставка 2.15% на три месяца.

Тоже был в Аккорде сегодня. Все так, как сказано выше. Посмотрим на их поведение через 3мес.:wink: Хотелось бы, чтобы тоже было быстро и без проблем.
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:09

  ВIВ написав:
  WallNutPen написав:к в отделении X могут не успевать, а в отделении Y и с точностью до наоборот.

В этой богадельне 1 отдел на всю страну занимается закупкой валюты на МБ.
Отсюда и затык.
и походу, вчера вечером этот измученный нарзаном сраный отдел потребовал себе прибавку к пенсии. Или подавать не более трьох заявок в день с отделения - и действительно: вуаля :evil:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:14

Банк вообще перестал смски присылать?
flysoulfly
 
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  #<1 ... 32333435
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