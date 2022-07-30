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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:33
А почему нельзя в других банках открыть?
Сегодня в акорде открыл на 1000$ , в касу внес 36940 грн.+120 грн. за открытие счета и все. По времени минут 20-25 занимает.
Сначала тоже в укргазе хотел но меня записали в очередь через неделю.
В акорде ставка 2.15% на три месяца.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:02
Re: Укргазбанк
Підкажіть, яка нині комісія за вивід грошей з ПроЗапасу через СЕП?
Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:52
Тоже был в Аккорде сегодня. Все так, как сказано выше. Посмотрим на их поведение через 3мес. Хотелось бы, чтобы тоже было быстро и без проблем.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:09
и походу, вчера вечером этот измученный нарзаном сраный отдел потребовал себе прибавку к пенсии. Или подавать не более трьох заявок в день с отделения - и действительно: вуаля
Додано: Суб 30 лип, 2022 09:47
Re: Укргазбанк
Приходило повідомлення, що краще перейти на вайбер чи телеграм, бо можуть бути збої з смс.
В додатку виходить нема депозитів?
В каналі читав, що за тиждень модна все буде оформляти в додатку
Додано: Суб 30 лип, 2022 10:54
Re: Укргазбанк
motosmile, пока новостей про это нет.
Додано: Суб 30 лип, 2022 10:59
А есть вариант открыть дол. депо на 50К грн, но гривну закинуть в банк безналом?
Додано: Суб 30 лип, 2022 11:09
Re: Укргазбанк
Можно. Мне депо в валюте открыли используя гривну с прозапаса. Часть денег там была с безнального пополнения, а часть я довнес налом. Но тут еще важно чтобы Укргазбанк возобновил прием депо, потому как по слухам в пятницу он этот процесс приостанавливал. Чтобы не получилось, что вы деньги переведете а депо не откроете.
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