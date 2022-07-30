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Укргазбанк
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Додано: Суб 30 лип, 2022 11:11
WallNutPen написав: la9 написав:
А есть вариант открыть дол. депо на 50К грн, но гривну закинуть в банк безналом?
Можно. Мне депо в валюте открыли используя гривну с прозапаса. Часть денег там была с безнального пополнения, а часть я довнес налом. Но тут еще важно чтобы Укргазбанк возобновил прием депо, потому как по слухам в пятницу он этот процесс приостанавливал. Чтобы не получилось, что вы деньги переведете а депо не откроете.
А на про-запасе деньги уже провелись по счету? Я просто не успею до понедельника сэпом пополнить, даже если они в понедельник будут принимать депо
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la9
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Додано: Суб 30 лип, 2022 11:25
la9 написав: WallNutPen написав: la9 написав:
А есть вариант открыть дол. депо на 50К грн, но гривну закинуть в банк безналом?
Можно. Мне депо в валюте открыли используя гривну с прозапаса. Часть денег там была с безнального пополнения, а часть я довнес налом. Но тут еще важно чтобы Укргазбанк возобновил прием депо, потому как по слухам в пятницу он этот процесс приостанавливал. Чтобы не получилось, что вы деньги переведете а депо не откроете.
А на про-запасе деньги уже провелись по счету? Я просто не успею до понедельника сэпом пополнить, даже если они в понедельник будут принимать депо
Да на прозапасе безнальные деньги висели уже пару дней до того. А Укргаз деньги зашедшие по ибану зачисляет долго? Я к тому что если в понедельник с утра - часиков в 9 скажем с Альфы или Мони СЭП отправить, то он Укргазом разве по счету часикам к 11 не проведется?
Просто не помню местный регламент зачисления платежей по ибан
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WallNutPen
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