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Укргазбанк
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Додано: Суб 30 лип, 2022 11:11
WallNutPen написав: la9 написав:
А есть вариант открыть дол. депо на 50К грн, но гривну закинуть в банк безналом?
Можно. Мне депо в валюте открыли используя гривну с прозапаса. Часть денег там была с безнального пополнения, а часть я довнес налом. Но тут еще важно чтобы Укргазбанк возобновил прием депо, потому как по слухам в пятницу он этот процесс приостанавливал. Чтобы не получилось, что вы деньги переведете а депо не откроете.
А на про-запасе деньги уже провелись по счету? Я просто не успею до понедельника сэпом пополнить, даже если они в понедельник будут принимать депо
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Додано: Суб 30 лип, 2022 11:25
la9 написав: WallNutPen написав: la9 написав:
А есть вариант открыть дол. депо на 50К грн, но гривну закинуть в банк безналом?
Можно. Мне депо в валюте открыли используя гривну с прозапаса. Часть денег там была с безнального пополнения, а часть я довнес налом. Но тут еще важно чтобы Укргазбанк возобновил прием депо, потому как по слухам в пятницу он этот процесс приостанавливал. Чтобы не получилось, что вы деньги переведете а депо не откроете.
А на про-запасе деньги уже провелись по счету? Я просто не успею до понедельника сэпом пополнить, даже если они в понедельник будут принимать депо
Да на прозапасе безнальные деньги висели уже пару дней до того. А Укргаз деньги зашедшие по ибану зачисляет долго? Я к тому что если в понедельник с утра - часиков в 9 скажем с Альфы или Мони СЭП отправить, то он Укргазом разве по счету часикам к 11 не проведется?
Просто не помню местный регламент зачисления платежей по ибан
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WallNutPen
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Додано: Суб 30 лип, 2022 13:12
Тут
WallNutPen написав:
Мне депо в валюте открыли используя гривну с прозапаса.
писали, що це ще додаткові 0,5% за зняття з ПроЗапасу. У Вас так само чи там менеджери тупили? На який рахунок у Вашому випадку вносився кеш?
P.S. СЕП зазвичай сюди залітає швидко - менше години, якщо відправник не поитримує.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 13:26
klug написав:
Тут
WallNutPen написав:
Мне депо в валюте открыли используя гривну с прозапаса.
писали, що це ще додаткові 0,5% за зняття з ПроЗапасу. У Вас так само чи там менеджери тупили? На який рахунок у Вашому випадку вносився кеш?
P.S. СЕП зазвичай сюди залітає швидко - менше години, якщо відправник не поитримує.
Кеш як і частковий сеп вносились на рахунок прозапасу. Жодних додаткових комісій не було. В підсумку курс вийшов 37,12 як і в тих хто використовував поточні рахунки. Може той хто писав що з нього взяли комісію сплутав її з брокерськими 0,5% про які у відділенні відразу повідомляють. Адже як відомо в Укргазі для того щоб купити долар на депозит треба заплатили по курсу НБУ+1% та ще додатково 0,5% брокерських. В мене в підсумку все вийшло саме так, хоча усі видаткові операции в гривні були виключно з прозапасу
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Додано: Суб 30 лип, 2022 15:01
WallNutPen
Ну, людина кілька пазів написала, що з неї зняли НБУ+1%+0,5%+0,5%. Останні 0,5%, типу, за зняття готівки з ПроЗапасу на який сказали внести гроші. Є підозра, що менеджери не знали як зробити проводку і оформили через зняття кешу, тому й перепитав, як було у Вас.
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