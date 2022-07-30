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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:11

  WallNutPen написав:
  la9 написав:А есть вариант открыть дол. депо на 50К грн, но гривну закинуть в банк безналом?

Можно. Мне депо в валюте открыли используя гривну с прозапаса. Часть денег там была с безнального пополнения, а часть я довнес налом. Но тут еще важно чтобы Укргазбанк возобновил прием депо, потому как по слухам в пятницу он этот процесс приостанавливал. Чтобы не получилось, что вы деньги переведете а депо не откроете.
А на про-запасе деньги уже провелись по счету? Я просто не успею до понедельника сэпом пополнить, даже если они в понедельник будут принимать депо
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:25

  la9 написав:
  WallNutPen написав:
  la9 написав:А есть вариант открыть дол. депо на 50К грн, но гривну закинуть в банк безналом?

Можно. Мне депо в валюте открыли используя гривну с прозапаса. Часть денег там была с безнального пополнения, а часть я довнес налом. Но тут еще важно чтобы Укргазбанк возобновил прием депо, потому как по слухам в пятницу он этот процесс приостанавливал. Чтобы не получилось, что вы деньги переведете а депо не откроете.
А на про-запасе деньги уже провелись по счету? Я просто не успею до понедельника сэпом пополнить, даже если они в понедельник будут принимать депо

Да на прозапасе безнальные деньги висели уже пару дней до того. А Укргаз деньги зашедшие по ибану зачисляет долго? Я к тому что если в понедельник с утра - часиков в 9 скажем с Альфы или Мони СЭП отправить, то он Укргазом разве по счету часикам к 11 не проведется?
Просто не помню местный регламент зачисления платежей по ибан
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 13:12

  WallNutPen написав:Мне депо в валюте открыли используя гривну с прозапаса.

Тут писали, що це ще додаткові 0,5% за зняття з ПроЗапасу. У Вас так само чи там менеджери тупили? На який рахунок у Вашому випадку вносився кеш?

P.S. СЕП зазвичай сюди залітає швидко - менше години, якщо відправник не поитримує.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 13:26

  klug написав:
  WallNutPen написав:Мне депо в валюте открыли используя гривну с прозапаса.

Тут писали, що це ще додаткові 0,5% за зняття з ПроЗапасу. У Вас так само чи там менеджери тупили? На який рахунок у Вашому випадку вносився кеш?

P.S. СЕП зазвичай сюди залітає швидко - менше години, якщо відправник не поитримує.

Кеш як і частковий сеп вносились на рахунок прозапасу. Жодних додаткових комісій не було. В підсумку курс вийшов 37,12 як і в тих хто використовував поточні рахунки. Може той хто писав що з нього взяли комісію сплутав її з брокерськими 0,5% про які у відділенні відразу повідомляють. Адже як відомо в Укргазі для того щоб купити долар на депозит треба заплатили по курсу НБУ+1% та ще додатково 0,5% брокерських. В мене в підсумку все вийшло саме так, хоча усі видаткові операции в гривні були виключно з прозапасу
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 15:01

WallNutPen
Ну, людина кілька пазів написала, що з неї зняли НБУ+1%+0,5%+0,5%. Останні 0,5%, типу, за зняття готівки з ПроЗапасу на який сказали внести гроші. Є підозра, що менеджери не знали як зробити проводку і оформили через зняття кешу, тому й перепитав, як було у Вас.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 20:19

Re: Укргазбанк

klug, тогда нет смысла в наличии гривневого счёта, если можно без него всё это провести.
Howl
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