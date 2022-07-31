Додано: Нед 31 лип, 2022 07:17

Искатель написав: 2. "Прозапас" все же,мне кажется, не подходит. У меня были "Прозапасы" в гривне, но под это дело сказали, надо открыть другую карту - называется "Приватний Старт Драйв". Я специально уточнил, можно ли "Прозапасы", мне ответили, что с них будет комиссия за снятие. 2. "Прозапас" все же,мне кажется, не подходит. У меня были "Прозапасы" в гривне, но под это дело сказали, надо открыть другую карту - называется "Приватний Старт Драйв". Я специально уточнил, можно ли "Прозапасы", мне ответили, что с них будет комиссия за снятие.

Ну а мне сказали по другому: "О, а у вас уже есть прозапасы - и гривневый и долларовый - то есть ничего открывать не надо - печатаем ордер и сразу в кассу".При этом сумма внесения в кассу была посчитана так чтобы по итогу на гривневом прозапасе оказалось 50300 грн. (чтобы хватило и на комисию в 0,5% за брокерские). В итоге мне купили 1353 долларов при этом с карты списали 50221,97 грн. и в итоге курс покупки получился 37,1190. Курс НБУ как бы не менялся 36,5686. В итоге курс покупки отличается от курса НБУ на 37,119/36,5686*100-100=1,5% что соответствует комиссиям в 1%+0,5%. На мой взгляд уровень знаний сотрудников настолько высокий, что они сами не знают что говорят. Но по моим выкладкам видно что никакой доп.комиссии 0,5% при покупке валюты с гривневого прозапаса не брали. Может мне просто повезло и комиссию забыли взять?