la9 написав:А есть вариант открыть дол. депо на 50К грн, но гривну закинуть в банк безналом?
Можно. Мне депо в валюте открыли используя гривну с прозапаса. Часть денег там была с безнального пополнения, а часть я довнес налом. Но тут еще важно чтобы Укргазбанк возобновил прием депо, потому как по слухам в пятницу он этот процесс приостанавливал. Чтобы не получилось, что вы деньги переведете а депо не откроете.
А на про-запасе деньги уже провелись по счету? Я просто не успею до понедельника сэпом пополнить, даже если они в понедельник будут принимать депо
la9 написав:А есть вариант открыть дол. депо на 50К грн, но гривну закинуть в банк безналом?
Можно. Мне депо в валюте открыли используя гривну с прозапаса. Часть денег там была с безнального пополнения, а часть я довнес налом. Но тут еще важно чтобы Укргазбанк возобновил прием депо, потому как по слухам в пятницу он этот процесс приостанавливал. Чтобы не получилось, что вы деньги переведете а депо не откроете.
А на про-запасе деньги уже провелись по счету? Я просто не успею до понедельника сэпом пополнить, даже если они в понедельник будут принимать депо
Да на прозапасе безнальные деньги висели уже пару дней до того. А Укргаз деньги зашедшие по ибану зачисляет долго? Я к тому что если в понедельник с утра - часиков в 9 скажем с Альфы или Мони СЭП отправить, то он Укргазом разве по счету часикам к 11 не проведется? Просто не помню местный регламент зачисления платежей по ибан
WallNutPen написав:Мне депо в валюте открыли используя гривну с прозапаса.
Тут писали, що це ще додаткові 0,5% за зняття з ПроЗапасу. У Вас так само чи там менеджери тупили? На який рахунок у Вашому випадку вносився кеш?
P.S. СЕП зазвичай сюди залітає швидко - менше години, якщо відправник не поитримує.
Кеш як і частковий сеп вносились на рахунок прозапасу. Жодних додаткових комісій не було. В підсумку курс вийшов 37,12 як і в тих хто використовував поточні рахунки. Може той хто писав що з нього взяли комісію сплутав її з брокерськими 0,5% про які у відділенні відразу повідомляють. Адже як відомо в Укргазі для того щоб купити долар на депозит треба заплатили по курсу НБУ+1% та ще додатково 0,5% брокерських. В мене в підсумку все вийшло саме так, хоча усі видаткові операции в гривні були виключно з прозапасу
WallNutPen Ну, людина кілька пазів написала, що з неї зняли НБУ+1%+0,5%+0,5%. Останні 0,5%, типу, за зняття готівки з ПроЗапасу на який сказали внести гроші. Є підозра, що менеджери не знали як зробити проводку і оформили через зняття кешу, тому й перепитав, як було у Вас.
1. Завести безналом можно, специально узнавал, готовясь к "августовскому" размещению. 2. "Прозапас" все же,мне кажется, не подходит. У меня были "Прозапасы" в гривне, но под это дело сказали, надо открыть другую карту - называется "Приватний Старт Драйв". Я специально уточнил, можно ли "Прозапасы", мне ответили, что с них будет комиссия за снятие. 3. Сейчас, как мне сказали, из-за большого количества желающих заявки берут по нескольку с каждого отделения - и все. Я на понедельник уже не попал, записали на вторник третьим. И то: сказали, во вторник утром перезвонить уточнить, будут ли делать. Народ уже понял, что это выгодно, и пошел поток, они не справляются.
Искатель написав:2. "Прозапас" все же,мне кажется, не подходит. У меня были "Прозапасы" в гривне, но под это дело сказали, надо открыть другую карту - называется "Приватний Старт Драйв". Я специально уточнил, можно ли "Прозапасы", мне ответили, что с них будет комиссия за снятие.
Ну а мне сказали по другому: "О, а у вас уже есть прозапасы - и гривневый и долларовый - то есть ничего открывать не надо - печатаем ордер и сразу в кассу". При этом сумма внесения в кассу была посчитана так чтобы по итогу на гривневом прозапасе оказалось 50300 грн. (чтобы хватило и на комисию в 0,5% за брокерские). В итоге мне купили 1353 долларов при этом с карты списали 50221,97 грн. и в итоге курс покупки получился 37,1190. Курс НБУ как бы не менялся 36,5686. В итоге курс покупки отличается от курса НБУ на 37,119/36,5686*100-100=1,5% что соответствует комиссиям в 1%+0,5%. На мой взгляд уровень знаний сотрудников настолько высокий, что они сами не знают что говорят. Но по моим выкладкам видно что никакой доп.комиссии 0,5% при покупке валюты с гривневого прозапаса не брали. Может мне просто повезло и комиссию забыли взять?
Howl Самого ордера у меня нет - он формировался уже после того как я уехал с отделения. В отделении я подписал заявку на покупку валюты на бирже. В интернетбанкинге назначение расходной операции "Перерахування коштів за купівлю іно..."