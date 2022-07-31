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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 лип, 2022 14:43
Re: Укргазбанк
WallNutPen, ну так видно, что со счёта списали напрямую
Додано: Нед 31 лип, 2022 18:59
А можно было не напрямую? А как? И откуда комис мог взяться? Укргаз не мой банк - поэтому их кухню сложно представляю. По моему все логично со счета напрямую.
Спросил у знакомой которую тоже консультировал когда она ходила в Укргаз, но у нее не было никаких счетов в укрназе - так вот ей открыли два счета которые в договорах называются prozapas_1y. UAH и USD И по деньгам получилось как у меня - курс 37,119.
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