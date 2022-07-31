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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

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Укргазбанк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
43%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 14:43

Re: Укргазбанк

WallNutPen, ну так видно, что со счёта списали напрямую ;)
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 18:59

  Howl написав:WallNutPen, ну так видно, что со счёта списали напрямую ;)

А можно было не напрямую? А как? И откуда комис мог взяться? Укргаз не мой банк - поэтому их кухню сложно представляю. По моему все логично со счета напрямую.
Спросил у знакомой которую тоже консультировал когда она ходила в Укргаз, но у нее не было никаких счетов в укрназе - так вот ей открыли два счета которые в договорах называются prozapas_1y. UAH и USD И по деньгам получилось как у меня - курс 37,119.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 20:04

Re: Укргазбанк

  WallNutPen написав:А можно было не напрямую?
Ну в этой теме была информация, что ещё всплыла комиссия 0,5 % (не путать с брокерской)...
Твой случай даёт понять, что для валютного депо подходит карточный/текущий счёт.
Howl
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