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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 лип, 2022 14:43
WallNutPen, ну так видно, что со счёта списали напрямую
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Howl
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Додано: Нед 31 лип, 2022 18:59
Howl написав:
WallNutPen, ну так видно, что со счёта списали напрямую
А можно было не напрямую? А как? И откуда комис мог взяться? Укргаз не мой банк - поэтому их кухню сложно представляю. По моему все логично со счета напрямую.
Спросил у знакомой которую тоже консультировал когда она ходила в Укргаз, но у нее не было никаких счетов в укрназе - так вот ей открыли два счета которые в договорах называются prozapas_1y. UAH и USD И по деньгам получилось как у меня - курс 37,119.
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WallNutPen
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Додано: Нед 31 лип, 2022 20:04
WallNutPen написав:
А можно было не напрямую?
Ну в этой теме была информация, что ещё всплыла комиссия 0,5 % (не путать с брокерской)...
Твой случай даёт понять, что для валютного депо подходит карточный/текущий счёт.
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Howl
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Додано: Пон 01 сер, 2022 07:17
А модный конвертац-депо именно с возможностью пополнения тут кто-то открывал?
Банк в новом месяце одному клиенту и даст пополнить на 50К открытый в прошлом месяце депо, и даст открыть новый депо на 50К ?
Чи обіцянка-цяцянка...
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flysoulfly
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Додано: Пон 01 сер, 2022 07:30
flysoulfly написав:
А модный конвертац-депо именно с возможностью пополнения
тут кто-то открывал?
Банк в новом месяце одному клиенту и даст пополнить на 50К открытый в прошлом месяце депо, и даст открыть новый депо на 50К ?
Чи обіцянка-цяцянка...
Я спрашивал этот момент в банке и мне ответили, что депо за счёт ещё одной конвертации пополнить дадут только если изначальный депо открывался не на 3 месяца а на дольше и на момент пополнения до срока возврата вклада будет больше 3 месяцев. В этом случае такое пополнение не будет противоречить требованию НБУ что купленная валюта должна быть размещена на депо от 3 мес. и больше. А вот если вклад изначально открывался только на 3 месяца или если он открывался на больший срок но до конца действия вклада с пополнением остаётся меньше 3 месяцев то пополнить такие вклады можно будет только валютой клиента.
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WallNutPen
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Додано: Пон 01 сер, 2022 07:36
WallNutPen написав: flysoulfly написав:
А модный конвертац-депо именно с возможностью пополнения
тут кто-то открывал?
Банк в новом месяце одному клиенту и даст пополнить на 50К открытый в прошлом месяце депо, и даст открыть новый депо на 50К ?
Чи обіцянка-цяцянка...
Я спрашивал этот момент в банке и мне ответили, что депо за счёт ещё одной конвертации пополнить дадут только если изначальный депо открывался не на 3 месяца а на дольше и на момент пополнения до срока возврата вклада будет больше 3 месяцев. В этом случае такое пополнение не будет противоречить требованию НБУ что купленная валюта должна быть размещена на депо от 3 мес. и больше. А вот если вклад изначально открывался только на 3 месяца или если он открывался на больший срок но до конца действия вклада с пополнением остаётся меньше 3 месяцев то пополнить такие вклады можно будет только валютой клиента.
дааа...
имхо эти нюансы - укргазовская самодеятельность, наверное типа "как бы чего не вышло"
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flysoulfly
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