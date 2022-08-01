Додано: Пон 01 сер, 2022 07:30

flysoulfly написав: А модный конвертац-депо именно с возможностью пополнения тут кто-то открывал?

Банк в новом месяце одному клиенту и даст пополнить на 50К открытый в прошлом месяце депо, и даст открыть новый депо на 50К ?

Чи обіцянка-цяцянка... А модный конвертац-депо именнотут кто-то открывал?Банк в новом месяце одному клиенту и даст пополнить на 50К открытый в прошлом месяце депо, и даст открыть новый депо на 50К ?Чи обіцянка-цяцянка...

Я спрашивал этот момент в банке и мне ответили, что депо за счёт ещё одной конвертации пополнить дадут только если изначальный депо открывался не на 3 месяца а на дольше и на момент пополнения до срока возврата вклада будет больше 3 месяцев. В этом случае такое пополнение не будет противоречить требованию НБУ что купленная валюта должна быть размещена на депо от 3 мес. и больше. А вот если вклад изначально открывался только на 3 месяца или если он открывался на больший срок но до конца действия вклада с пополнением остаётся меньше 3 месяцев то пополнить такие вклады можно будет только валютой клиента.