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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

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Укргазбанк 3.6 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 14:43

Re: Укргазбанк

WallNutPen, ну так видно, что со счёта списали напрямую ;)
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 18:59

  Howl написав:WallNutPen, ну так видно, что со счёта списали напрямую ;)

А можно было не напрямую? А как? И откуда комис мог взяться? Укргаз не мой банк - поэтому их кухню сложно представляю. По моему все логично со счета напрямую.
Спросил у знакомой которую тоже консультировал когда она ходила в Укргаз, но у нее не было никаких счетов в укрназе - так вот ей открыли два счета которые в договорах называются prozapas_1y. UAH и USD И по деньгам получилось как у меня - курс 37,119.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 20:04

Re: Укргазбанк

  WallNutPen написав:А можно было не напрямую?
Ну в этой теме была информация, что ещё всплыла комиссия 0,5 % (не путать с брокерской)...
Твой случай даёт понять, что для валютного депо подходит карточный/текущий счёт.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 07:17

А модный конвертац-депо именно с возможностью пополнения тут кто-то открывал?
Банк в новом месяце одному клиенту и даст пополнить на 50К открытый в прошлом месяце депо, и даст открыть новый депо на 50К ?
Чи обіцянка-цяцянка...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 07:30

  flysoulfly написав:А модный конвертац-депо именно с возможностью пополнения тут кто-то открывал?
Банк в новом месяце одному клиенту и даст пополнить на 50К открытый в прошлом месяце депо, и даст открыть новый депо на 50К ?
Чи обіцянка-цяцянка...

Я спрашивал этот момент в банке и мне ответили, что депо за счёт ещё одной конвертации пополнить дадут только если изначальный депо открывался не на 3 месяца а на дольше и на момент пополнения до срока возврата вклада будет больше 3 месяцев. В этом случае такое пополнение не будет противоречить требованию НБУ что купленная валюта должна быть размещена на депо от 3 мес. и больше. А вот если вклад изначально открывался только на 3 месяца или если он открывался на больший срок но до конца действия вклада с пополнением остаётся меньше 3 месяцев то пополнить такие вклады можно будет только валютой клиента.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 07:36

  WallNutPen написав:
  flysoulfly написав:А модный конвертац-депо именно с возможностью пополнения тут кто-то открывал?
Банк в новом месяце одному клиенту и даст пополнить на 50К открытый в прошлом месяце депо, и даст открыть новый депо на 50К ?
Чи обіцянка-цяцянка...

Я спрашивал этот момент в банке и мне ответили, что депо за счёт ещё одной конвертации пополнить дадут только если изначальный депо открывался не на 3 месяца а на дольше и на момент пополнения до срока возврата вклада будет больше 3 месяцев. В этом случае такое пополнение не будет противоречить требованию НБУ что купленная валюта должна быть размещена на депо от 3 мес. и больше. А вот если вклад изначально открывался только на 3 месяца или если он открывался на больший срок но до конца действия вклада с пополнением остаётся меньше 3 месяцев то пополнить такие вклады можно будет только валютой клиента.

дааа... :(
имхо эти нюансы - укргазовская самодеятельность, наверное типа "как бы чего не вышло"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:21

Re: Укргазбанк

В 10.00 сказали, что закончились лимиты на покупку бакса под депозит.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:25

  Investor_K написав:В 10.00 сказали, что закончились лимиты на покупку бакса под депозит.

Дуйте в аккорд. Там лимитов нет.
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:26

  Investor_K написав:В 10.00 сказали, что закончились лимиты на покупку бакса под депозит.
не удивительно: в четверг-пятницу желающих записывали на понедельник-вторник-....
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:29

  nord написав:
  Investor_K написав:В 10.00 сказали, что закончились лимиты на покупку бакса под депозит.

Дуйте в аккорд. Там лимитов нет.


не надо портить аккорд клиентами из совка. :twisted:
В этом банке обслуж. бизнес.
Пусть пишутся на месяц вперёд в Укргаз, он ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, там нет обмана))
Игорь Алексеевич
 
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