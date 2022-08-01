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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 сер, 2022 16:37
Re: Укргазбанк
О) банк обещает онлайн открытие депо со следующей недели)
Додано: Пон 01 сер, 2022 17:07
Re: Укргазбанк
Нахожусь в окупированном городе. Связи нет, поэтому не могу принять смс, чтобы зарегистрироваться в приложении. Что можете посоветовать в данной ситуации? Спасибо!
Додано: Пон 01 сер, 2022 17:22
Тиждень піде на розробку віртуальних талонів для віртуальної черги, яку треба буде займати з 6-ї ранку З одного боку жартую, з іншого - важко собі уявити, як вони збираються справлятися з потоком бажаючих через ще один асинхронний швидкісний канал, якщо вони не витримали навіть потік через повільний синхронний канал у вигляді відділень.
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