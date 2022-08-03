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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.6 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:37

Re: Укргазбанк

О) банк обещает онлайн открытие депо со следующей недели)

https://t.me/ekobank/1505
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:07

Re: Укргазбанк

Нахожусь в окупированном городе. Связи нет, поэтому не могу принять смс, чтобы зарегистрироваться в приложении. Что можете посоветовать в данной ситуации? Спасибо!
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:22

  Andrey2512 написав:О) банк обещает онлайн открытие депо со следующей недели)

https://t.me/ekobank/1505

Тиждень піде на розробку віртуальних талонів для віртуальної черги, яку треба буде займати з 6-ї ранку :D З одного боку жартую, з іншого - важко собі уявити, як вони збираються справлятися з потоком бажаючих через ще один асинхронний швидкісний канал, якщо вони не витримали навіть потік через повільний синхронний канал у вигляді відділень.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:54

приехал в третий раз...
итог: бобик сдох ©
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 14:13

Re: Укргазбанк

Сегодня в отделении мне рассказали, что заявок по банку они совсем не принимали - как будет завтра - будет видно завтра...
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 14:15

Re: Укргазбанк

а вообще, господа, кто в курсе - какие ещё банки работают по конвертационному вкладу?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:35

  бульбик написав:а вообще, господа, кто в курсе - какие ещё банки работают по конвертационному вкладу?

Такие
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:43

  mustbe написав:
  бульбик написав:а вообще, господа, кто в курсе - какие ещё банки работают по конвертационному вкладу?

Такие

Роялю слава!
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Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 18:57

Re: Укргазбанк

Може це вже стара новина, але додаток нарешті почав приймати код без паличок.
Rebel
 
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