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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.6 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:21

  Tessa написав:Банка не отдает валюту со счета. 1го августа писала заявление на выдачу. В пятницу была в отделении, сказали ждите. В боте одни отписки. Уже пора паниковать?

Видали сьогодні повну норму
wolt450
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Повідомлень: 3682
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Подякував: 13 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:37

  wolt450 написав:
  Tessa написав:Банка не отдает валюту со счета. 1го августа писала заявление на выдачу. В пятницу была в отделении, сказали ждите. В боте одни отписки. Уже пора паниковать?

Видали сьогодні повну норму

А где и когда заказывали?
Tessa
 
Повідомлень: 8
З нами з: 22.02.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:44

  Tessa написав:
  wolt450 написав:
  Tessa написав:Банка не отдает валюту со счета. 1го августа писала заявление на выдачу. В пятницу была в отделении, сказали ждите. В боте одни отписки. Уже пора паниковать?

Видали сьогодні повну норму

А где и когда заказывали?

Без замовлення. Львів
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3682
З нами з: 07.12.10
Подякував: 13 раз.
Подякували: 378 раз.
 
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  #<1 ... 36373839
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