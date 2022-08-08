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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 сер, 2022 16:21
Tessa написав:
Банка не отдает валюту со счета. 1го августа писала заявление на выдачу. В пятницу была в отделении, сказали ждите. В боте одни отписки. Уже пора паниковать?
Видали сьогодні повну норму
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Додано: Пон 08 сер, 2022 16:37
wolt450 написав: Tessa написав:
Банка не отдает валюту со счета. 1го августа писала заявление на выдачу. В пятницу была в отделении, сказали ждите. В боте одни отписки. Уже пора паниковать?
Видали сьогодні повну норму
А где и когда заказывали?
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Tessa
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Додано: Пон 08 сер, 2022 16:44
Tessa написав: wolt450 написав: Tessa написав:
Банка не отдает валюту со счета. 1го августа писала заявление на выдачу. В пятницу была в отделении, сказали ждите. В боте одни отписки. Уже пора паниковать?
Видали сьогодні повну норму
А где и когда заказывали?
Без замовлення. Львів
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wolt450
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- Подякували: 378 раз.
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