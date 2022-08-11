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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.6 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:21

  Tessa написав:Банка не отдает валюту со счета. 1го августа писала заявление на выдачу. В пятницу была в отделении, сказали ждите. В боте одни отписки. Уже пора паниковать?

Видали сьогодні повну норму
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:37

  wolt450 написав:
  Tessa написав:Банка не отдает валюту со счета. 1го августа писала заявление на выдачу. В пятницу была в отделении, сказали ждите. В боте одни отписки. Уже пора паниковать?

Видали сьогодні повну норму

А где и когда заказывали?
Tessa
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:44

  Tessa написав:
  wolt450 написав:
  Tessa написав:Банка не отдает валюту со счета. 1го августа писала заявление на выдачу. В пятницу была в отделении, сказали ждите. В боте одни отписки. Уже пора паниковать?

Видали сьогодні повну норму

А где и когда заказывали?

Без замовлення. Львів
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:26

  Tessa написав:
  wolt450 написав:
  Tessa написав:Банка не отдает валюту со счета. 1го августа писала заявление на выдачу. В пятницу была в отделении, сказали ждите. В боте одни отписки. Уже пора паниковать?

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А где и когда заказывали?

А где Вам не выдали?
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:39

  laa1999 написав:А где Вам не выдали?

Киев, но уже все ок, задержку объяснили человеческим фактором. Помогло обращение в чат телеграмм канала
Tessa
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:18

Re: Укргазбанк

Здесь трансграничный перевод с грн карты по курсу МПС или карт курсу? Комиссия входит в 30000 ? Какую сумму можно перевести?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:24

Яша
Если перевод в гривнах, то о каком курсе речь? Конвертацию выполняет получатель - к нему все вопросы. Не входит, 29999 за раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:49

Re: Укргазбанк

Подскажите, плз, за внутрибанковский перевод с прозапас-грн на прозапас-грн (другой ИНН) возьмут мзду полпроцента? Или можно пропетлять как-то?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:55

  dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, за внутрибанковский перевод с прозапас-грн на прозапас-грн (другой ИНН) возьмут мзду полпроцента? Или можно пропетлять как-то?

Можно відкрити депозит на 7 днів, а потім петляти
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:07

Re: Укргазбанк

В мобильном приложении банка можно открыть валютные депозиты. Заявки принимаются с 9:00 по 16:45.

PS Сегодня обновилось приложение.
Howl
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