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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.6 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:33

Пролонгація відміняється тільки дзвінком на гарячку та в відділенні.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:48

  Howl написав:В мобильном приложении банка можно открыть валютные депозиты. Заявки принимаются с 9:00 по 16:45.

PS Сегодня обновилось приложение.

У меня попытка открытия депозита заканчивается словами "Щось пiшло не так..."
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:57

  ingtrans написав:
  Howl написав:В мобильном приложении банка можно открыть валютные депозиты. Заявки принимаются с 9:00 по 16:45.

PS Сегодня обновилось приложение.

У меня попытка открытия депозита заканчивается словами "Щось пiшло не так..."

Так это ж в Сенсе такое... :roll:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:59

  Amethyst написав:
  ingtrans написав:
  Howl написав:В мобильном приложении банка можно открыть валютные депозиты. Заявки принимаются с 9:00 по 16:45.

PS Сегодня обновилось приложение.

У меня попытка открытия депозита заканчивается словами "Щось пiшло не так..."

Так это ж в Сенсе такое... :roll:

Та не, это популярная фича разного ПО :)
ingtrans
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  #<1 ... 37383940
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