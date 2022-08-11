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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 сер, 2022 10:33
Пролонгація відміняється тільки дзвінком на гарячку та в відділенні.
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novichok
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Додано: Чет 11 сер, 2022 11:48
Howl написав:
В мобильном приложении банка можно открыть валютные депозиты. Заявки принимаются с 9:00 по 16:45.
PS Сегодня обновилось приложение.
У меня попытка открытия депозита заканчивается словами "Щось пiшло не так..."
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ingtrans
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Додано: Чет 11 сер, 2022 11:57
ingtrans написав: Howl написав:
В мобильном приложении банка можно открыть валютные депозиты. Заявки принимаются с 9:00 по 16:45.
PS Сегодня обновилось приложение.
У меня попытка открытия депозита заканчивается словами "Щось пiшло не так..."
Так это ж в Сенсе такое...
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Amethyst
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Додано: Чет 11 сер, 2022 11:59
Amethyst написав: ingtrans написав: Howl написав:
В мобильном приложении банка можно открыть валютные депозиты. Заявки принимаются с 9:00 по 16:45.
PS Сегодня обновилось приложение.
У меня попытка открытия депозита заканчивается словами "Щось пiшло не так..."
Так это ж в Сенсе такое...
Та не, это популярная фича разного ПО
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ingtrans
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