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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 сер, 2022 10:33
Пролонгація відміняється тільки дзвінком на гарячку та в відділенні.
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novichok
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Додано: Чет 11 сер, 2022 11:48
Howl написав:
В мобильном приложении банка можно открыть валютные депозиты. Заявки принимаются с 9:00 по 16:45.
PS Сегодня обновилось приложение.
У меня попытка открытия депозита заканчивается словами "Щось пiшло не так..."
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ingtrans
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Додано: Чет 11 сер, 2022 11:57
ingtrans написав: Howl написав:
В мобильном приложении банка можно открыть валютные депозиты. Заявки принимаются с 9:00 по 16:45.
PS Сегодня обновилось приложение.
У меня попытка открытия депозита заканчивается словами "Щось пiшло не так..."
Так это ж в Сенсе такое...
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Amethyst
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Додано: Чет 11 сер, 2022 11:59
Amethyst написав: ingtrans написав: Howl написав:
В мобильном приложении банка можно открыть валютные депозиты. Заявки принимаются с 9:00 по 16:45.
PS Сегодня обновилось приложение.
У меня попытка открытия депозита заканчивается словами "Щось пiшло не так..."
Так это ж в Сенсе такое...
Та не, это популярная фича разного ПО
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ingtrans
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Додано: Чет 11 сер, 2022 13:48
Кто-то уже пробовал через приложение покупать валюту и открывать депо на 50к? Анонсировали, что с новой версией приложения уже можно.
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Искатель
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Додано: Чет 11 сер, 2022 13:50
Искатель написав:
Кто-то уже пробовал через приложение покупать валюту и открывать депо на 50к? Анонсировали, что с новой версией приложения уже можно.
Ну так последние 3 сообщения были об этом
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ingtrans
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Додано: Чет 11 сер, 2022 13:51
sens написав: dr_morgenstern написав:
Подскажите, плз, за внутрибанковский перевод с прозапас-грн на прозапас-грн (другой ИНН) возьмут мзду полпроцента? Или можно пропетлять как-то?
Можно відкрити депозит на 7 днів, а потім петляти
Но это ж только через получения нала в кассе, как я понимаю? Интересует выйти по безналу (( хотя бы на прозапас с другого инн, а дальше уже через депо.
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dr_morgenstern
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Додано: Чет 11 сер, 2022 14:27
Какую гривневу карту (счет) нужно открыть для оформления валютного депо в приложении? чтобы не было дополнительного списания 0,5%
а только НБУ+ 1.5%
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Andey
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Додано: Чет 11 сер, 2022 14:29
Andey написав:
Какую гривневу карту (счет) нужно открыть для оформления валютного депо в приложении? чтобы не было дополнительного списания 0,5%
а только НБУ+ 1.5%
а с какого счета есть дополнительное списание 0,5% ?
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J
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