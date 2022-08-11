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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.6 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:33

Пролонгація відміняється тільки дзвінком на гарячку та в відділенні.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:48

  Howl написав:В мобильном приложении банка можно открыть валютные депозиты. Заявки принимаются с 9:00 по 16:45.

PS Сегодня обновилось приложение.

У меня попытка открытия депозита заканчивается словами "Щось пiшло не так..."
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:57

  ingtrans написав:
  Howl написав:В мобильном приложении банка можно открыть валютные депозиты. Заявки принимаются с 9:00 по 16:45.

PS Сегодня обновилось приложение.

У меня попытка открытия депозита заканчивается словами "Щось пiшло не так..."

Так это ж в Сенсе такое... :roll:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:59

  Amethyst написав:
  ingtrans написав:
  Howl написав:В мобильном приложении банка можно открыть валютные депозиты. Заявки принимаются с 9:00 по 16:45.

PS Сегодня обновилось приложение.

У меня попытка открытия депозита заканчивается словами "Щось пiшло не так..."

Так это ж в Сенсе такое... :roll:

Та не, это популярная фича разного ПО :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 13:48

Кто-то уже пробовал через приложение покупать валюту и открывать депо на 50к? Анонсировали, что с новой версией приложения уже можно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 13:50

  Искатель написав:Кто-то уже пробовал через приложение покупать валюту и открывать депо на 50к? Анонсировали, что с новой версией приложения уже можно.

Ну так последние 3 сообщения были об этом
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 13:51

Re: Укргазбанк

sens написав:
  dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, за внутрибанковский перевод с прозапас-грн на прозапас-грн (другой ИНН) возьмут мзду полпроцента? Или можно пропетлять как-то?

Можно відкрити депозит на 7 днів, а потім петляти
Но это ж только через получения нала в кассе, как я понимаю? Интересует выйти по безналу (( хотя бы на прозапас с другого инн, а дальше уже через депо.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:27

Re: Укргазбанк

Какую гривневу карту (счет) нужно открыть для оформления валютного депо в приложении? чтобы не было дополнительного списания 0,5%
а только НБУ+ 1.5%
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:29

  Andey написав:Какую гривневу карту (счет) нужно открыть для оформления валютного депо в приложении? чтобы не было дополнительного списания 0,5%
а только НБУ+ 1.5%

а с какого счета есть дополнительное списание 0,5% ?
J
 
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