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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.6 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:41

  Andey написав:Какую гривневу карту (счет) нужно открыть для оформления валютного депо в приложении? чтобы не было дополнительного списания 0,5%
а только НБУ+ 1.5%

З прозапасу - газбанк усе гарно вiдкрива - без жодних додаткових комiсiй. Хоч у додатку, хоч у вiддiленнi
WallNutPen
 
Повідомлень: 851
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  #<1 ... 38394041
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