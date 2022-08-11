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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 сер, 2022 14:41
Andey написав:
Какую гривневу карту (счет) нужно открыть для оформления валютного депо в приложении? чтобы не было дополнительного списания 0,5%
а только НБУ+ 1.5%
З прозапасу - газбанк усе гарно вiдкрива - без жодних додаткових комiсiй. Хоч у додатку, хоч у вiддiленнi
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