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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 сер, 2022 14:41
Andey написав:
Какую гривневу карту (счет) нужно открыть для оформления валютного депо в приложении? чтобы не было дополнительного списания 0,5%
а только НБУ+ 1.5%
З прозапасу - газбанк усе гарно вiдкрива - без жодних додаткових комiсiй. Хоч у додатку, хоч у вiддiленнi
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WallNutPen
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Додано: Чет 11 сер, 2022 17:23
Что-то у них онлайн пока не очень хорошо работает - сначала долго ошибку выдавало, потом в какой-то момент всё-таки получилось заказать, потом какое-то время депозит не отображался, теперь отображается 2...
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Додано: Чет 11 сер, 2022 18:25
Друзі, хто оплачував карткою укргаза на закордонних сайтах, банк робить перерахунок по курсу на день проведення операції по рахунку, чи списує по курсу блокування як моно і приват?
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Додано: Чет 11 сер, 2022 18:43
В суботу чи неділю буде можливість відкрити конвертаційний?
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novichok
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Додано: Чет 11 сер, 2022 18:49
novichok написав:
В суботу чи неділю буде можливість відкрити конвертаційний?
Думаю нет. Приложение не даёт открыть депо ранее 9 утра и после 16-45 вечера. То есть идёт явная привязка к времени работы МВРУ, а он как известно в выходные не работает
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Додано: Чет 11 сер, 2022 19:10
WallNutPen написав: Andey написав:
Какую гривневу карту (счет) нужно открыть для оформления валютного депо в приложении? чтобы не было дополнительного списания 0,5%
а только НБУ+ 1.5%
З прозапасу - газбанк усе гарно вiдкрива - без жодних додаткових комiсiй. Хоч у додатку, хоч у вiддiленнi
а разве за выход с гривневого Прозапаса не сдирают 0,5% уже?
когда узнавал про открытие депо недельку назад, то говорили что за перевод с прозапаса на покупку валюты 0.5% согласно тарифов карты.
или что-то поменялось?
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Andey
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