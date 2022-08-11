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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.6 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:41

  Andey написав:Какую гривневу карту (счет) нужно открыть для оформления валютного депо в приложении? чтобы не было дополнительного списания 0,5%
а только НБУ+ 1.5%

З прозапасу - газбанк усе гарно вiдкрива - без жодних додаткових комiсiй. Хоч у додатку, хоч у вiддiленнi
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 17:23

Re: Укргазбанк

Что-то у них онлайн пока не очень хорошо работает - сначала долго ошибку выдавало, потом в какой-то момент всё-таки получилось заказать, потом какое-то время депозит не отображался, теперь отображается 2...
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:25

Re: Укргазбанк

Друзі, хто оплачував карткою укргаза на закордонних сайтах, банк робить перерахунок по курсу на день проведення операції по рахунку, чи списує по курсу блокування як моно і приват?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:43

В суботу чи неділю буде можливість відкрити конвертаційний?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:49

  novichok написав:В суботу чи неділю буде можливість відкрити конвертаційний?

Думаю нет. Приложение не даёт открыть депо ранее 9 утра и после 16-45 вечера. То есть идёт явная привязка к времени работы МВРУ, а он как известно в выходные не работает
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:10

  WallNutPen написав:
  Andey написав:Какую гривневу карту (счет) нужно открыть для оформления валютного депо в приложении? чтобы не было дополнительного списания 0,5%
а только НБУ+ 1.5%

З прозапасу - газбанк усе гарно вiдкрива - без жодних додаткових комiсiй. Хоч у додатку, хоч у вiддiленнi

а разве за выход с гривневого Прозапаса не сдирают 0,5% уже?
когда узнавал про открытие депо недельку назад, то говорили что за перевод с прозапаса на покупку валюты 0.5% согласно тарифов карты.
или что-то поменялось?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 20:12

Andey я не знаю кто и что вам говорил. Тут на форуме кто-то тоже в августе пускал аналогичную утку. Может это были и вы. Но реальность такова - я и в августе и сегодня вносил на свой карточный гривневый прозапас чуть больше 50000 грн. и потом оформлял депо в USD. В обеих случаях никаких дополнительных комиссий не было
WallNutPen
 
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  #<1 ... 38394041
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