З прозапасу - газбанк усе гарно вiдкрива - без жодних додаткових комiсiй. Хоч у додатку, хоч у вiддiленнi
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 сер, 2022 14:41
Додано: Чет 11 сер, 2022 17:23
Re: Укргазбанк
Что-то у них онлайн пока не очень хорошо работает - сначала долго ошибку выдавало, потом в какой-то момент всё-таки получилось заказать, потом какое-то время депозит не отображался, теперь отображается 2...
Додано: Чет 11 сер, 2022 18:25
Re: Укргазбанк
Друзі, хто оплачував карткою укргаза на закордонних сайтах, банк робить перерахунок по курсу на день проведення операції по рахунку, чи списує по курсу блокування як моно і приват?
Додано: Чет 11 сер, 2022 18:49
Додано: Чет 11 сер, 2022 19:10
а разве за выход с гривневого Прозапаса не сдирают 0,5% уже?
когда узнавал про открытие депо недельку назад, то говорили что за перевод с прозапаса на покупку валюты 0.5% согласно тарифов карты.
или что-то поменялось?
Додано: Чет 11 сер, 2022 20:12
Andey я не знаю кто и что вам говорил. Тут на форуме кто-то тоже в августе пускал аналогичную утку. Может это были и вы. Но реальность такова - я и в августе и сегодня вносил на свой карточный гривневый прозапас чуть больше 50000 грн. и потом оформлял депо в USD. В обеих случаях никаких дополнительных комиссий не было
Додано: Чет 11 сер, 2022 21:17
Re: Укргазбанк
Пополнить можно уже открытый депо? В прошлом месяце вроде обещали
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