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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.8 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:56

Sain_повернувся
Investor_K
Яснопонятно
Andrey2512
 
Повідомлень: 259
З нами з: 04.04.22
Подякував: 18 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 01:42

Re: Укргазбанк

А віртуалку відкриту онлайн можливо онлайн і закрити?
Alexey_k9
 
Повідомлень: 188
З нами з: 06.08.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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