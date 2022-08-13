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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:56
Sain_повернувся
Investor_K
Яснопонятно
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Додано: Суб 13 сер, 2022 01:42
А віртуалку відкриту онлайн можливо онлайн і закрити?
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Alexey_k9
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Додано: Суб 13 сер, 2022 05:54
Alexey_k9 написав:
А віртуалку відкриту онлайн можливо онлайн і закрити?
По пам'яті, тільки відкрити. Щоб закрити треба ножками
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Додано: Суб 13 сер, 2022 13:35
Alexey_k9 написав:
А віртуалку відкриту онлайн можливо онлайн і закрити?
Точно ні - нещодавно намагався.
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