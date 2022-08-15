Sain_повернувся
Investor_K
Яснопонятно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 сер, 2022 01:42
Re: Укргазбанк
А віртуалку відкриту онлайн можливо онлайн і закрити?
Додано: Суб 13 сер, 2022 05:54
Додано: Суб 13 сер, 2022 13:35
Додано: Пон 15 сер, 2022 16:33
З ночі не праціє ІБ: ні WEB, ні моб... Інколи вдається прорватися, але все висне, суми відображені некоректно. Заставка: "Ведуться регламентні роботи". І це майже добу вже. Щось трапилось, з безпекою у банки періодично негаразди. Пригадую, від вірусу "Петя" майже тиждень лікувалися
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