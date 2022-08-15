З ночі не праціє ІБ: ні WEB, ні моб... Інколи вдається прорватися, але все висне, суми відображені некоректно. Заставка: "Ведуться регламентні роботи". І це майже добу вже. Щось трапилось, з безпекою у банки періодично негаразди. Пригадую, від вірусу "Петя" майже тиждень лікувалися
ScaryBee написав:Visky Сич в останні хвилини життя написав, що Укргаз - його спонсор
Це жарт?
Не жарт, а маніпуляція для людей, які нічого не знають про роботу банків та сучасних платіжних систем:
Слід відзначити, що банк може приймати участь в МПС у якості принципового або асоційованого члена. Асоційовані члени здійснюють розрахунки та вирішують спори за посередництвом спонсора, який виступає гарантом виконання зобов’язань асоційованого члена. Крім того, асоційований член зобов’язаний розмістити гарантійний депозит в банку, який надає послуги спонсорства.
Брудні подробиці тут. Оголошення Січі зі згадкою про Газ тут.
Тому дійсно, Укргаз як принциповий член, виступав посередником між банком Січ та МПС (Visa/MC), як і для багатьох інших дрібних банків за що отримує свою комісію. Суб'єктивно, ще одним популярним спонсором різної дрібноти є ПУМБ, тому картки усіляких Акордів та Глобусів часто відображаються бін-череками як картки когось з великих.