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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243>

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Укргазбанк 3.8 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:56

Sain_повернувся
Investor_K
Яснопонятно
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 01:42

Re: Укргазбанк

А віртуалку відкриту онлайн можливо онлайн і закрити?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 05:54

  Alexey_k9 написав:А віртуалку відкриту онлайн можливо онлайн і закрити?

По пам'яті, тільки відкрити. Щоб закрити треба ножками
Hemi
 
Повідомлень: 185
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:35

  Alexey_k9 написав:А віртуалку відкриту онлайн можливо онлайн і закрити?

Точно ні - нещодавно намагався.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 16:33

З ночі не праціє ІБ: ні WEB, ні моб... Інколи вдається прорватися, але все висне, суми відображені некоректно. Заставка: "Ведуться регламентні роботи". І це майже добу вже. Щось трапилось, з безпекою у банки періодично негаразди. Пригадую, від вірусу "Петя" майже тиждень лікувалися
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 16:46

Visky Сич в останні хвилини життя написав, що Укргаз - його спонсор :wink:
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 16:57

ScaryBee Це він наказав Газу довго жити!
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:58

  ScaryBee написав:Visky Сич в останні хвилини життя написав, що Укргаз - його спонсор :wink:

Це жарт?
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 21:20

  nord написав:
  ScaryBee написав:Visky Сич в останні хвилини життя написав, що Укргаз - його спонсор :wink:

Це жарт?

Не жарт, а маніпуляція для людей, які нічого не знають про роботу банків та сучасних платіжних систем:
Слід відзначити, що банк може приймати участь в МПС у якості принципового або асоційованого члена. Асоційовані члени здійснюють розрахунки та вирішують спори за посередництвом спонсора, який виступає гарантом виконання зобов’язань асоційованого члена. Крім того, асоційований член зобов’язаний розмістити гарантійний депозит в банку, який надає послуги спонсорства.

Брудні подробиці тут. Оголошення Січі зі згадкою про Газ тут.

Тому дійсно, Укргаз як принциповий член, виступав посередником між банком Січ та МПС (Visa/MC), як і для багатьох інших дрібних банків за що отримує свою комісію. Суб'єктивно, ще одним популярним спонсором різної дрібноти є ПУМБ, тому картки усіляких Акордів та Глобусів часто відображаються бін-череками як картки когось з великих.
klug
 
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2
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:03

і в кого тепер вигідніше? :P

https://finclub.net/ua/news/raif-ta-ukr ... zytiv.html
vkladchiik
 
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